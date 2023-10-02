КАЛЕВ СТОЙЧЕСКУ ⟩ После выборов в Словакии Венгрия перестанет быть в ЕС одинокой паршивой овцой?

Результаты парламентских выборов в Словакии могут изменить внутреннюю и особенно - внешнюю политику страны, если ставшая победителем левопопулистская партия SMER-SSD бывшего премьер-министра Роберта Фицо сможет сколотить новую коалицию. Если Фицо удастся достичь соглашения с партией HLAS, которая отделилась от партии Фицо после предыдущих выборов, то появление новой правящей коалиции с участием этих сил весьма вероятно.

Вместе эти партии будут иметь 69 из 150 мест в парламенте, и для достижения большинства необходима будет поддержка подходящей третьей партии, например, представляющей ультраправых и желающей войти в коалицию.

Фицо ранее был премьер-министром Словакии в течение деcяти лет. Последний раз он возглавлял правительство в 2018 году, то есть перед пандемией Covid-19. Последние четыре года он готовился к возвращению к власти с помощью популистской кампании, которая затронула пандемию, плохую экономическую ситуацию в стране (нынешняя инфляция в Словакии - самая высокая в Евросоюзе и составляет 10 процентов) и, наконец, войну и помощь Украине.

Экстремальные популисты переживают период расцвета, и углубляющийся «орбанизм» в Венгрии, безусловно, оказал на это влияние. Тем более, что в Словакии проживает значительное венгерское меньшинство. Кроме того, в Словакии находится очень большое количество украинских военных беженцев, поддержка которых требует крупных ресурсов со стороны государства.

Формирование нового правительства Фицо, политика которого основана главным образом на тезисах и обещаниях предвыборной кампании SMER-SSD, является очень плохим событием для Европы, включая Украину, и отличной новостью для России. Теперь Венгрия Орбана больше не будет одинокой прокремлевской паршивой овцой, которая обожает режима Путина, полностью саботирует поддержку Украины и ставит палки в колеса Европейского союза и НАТО.