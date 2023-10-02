Судьи и прокуроры придут в школы Эстонии

Неделя правосудия - это ежегодная инициатива судов Эстонии, цель которой - познакомить общественность с работой чиновников и приблизить правосудие к людям. Центральной темой этого года являются рекомендации судей для молодых людей о том, как не оказаться на скамейке подсудимых. Также подчеркивается, что важность защиты своих прав и при необходимость суда для обеспечения справедливости.

В рамках Недели справедливости легендарный рэпер Генка призывает думать головой - по его словам, жизнь похожа на шахматную партию, где каждый ход ведет к новой ситуации. Поэтому крайне важно подумать, прежде чем соглашаться с идеями друзей, одноклассников или партнеров по тренировкам. Иногда даже, казалось бы, невинное предложение помощи или глупая шутка могут привести на судебную скамью. Наряду с Генкой словами мудрости также поделятся судья Майри Хейнсалу и прокурор Ингмар Лаас.

В рамках проекта, под эгидой «23 года, 23 судьи в школах», судьи посещают учебные заведения по всей Эстонии. Чиновники расскажут о работе и ее трудностях, а также о том, каковы основные причины, по которым молодые люди попадают в суд и что следует знать выпускнику школы, чтобы избежать юридических конфликтов, например, при подписании контрактов, покупке квартиры, женитьбе.

Председатель Верховного суда Эстонии Виллу Кыве считает очень важным, чтобы судьи посещали школы и встречались с учениками. «Наша задача как судей - не только заниматься судебными делами, но и воспитать новое поколение, чтобы справедливое правосудие продолжалось и в будущем, и были люди, которые выберут карьеру в правовой системе, - сказал Кыве. - Встречи судей с молодежью подобны мосту между настоящим и будущим, который помогает обеспечить устойчивое правосудие».