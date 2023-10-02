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Работа в саду без перчаток поставила женщину на грань жизни и смерти

PM Tervis
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Садовые работы без перчаток в редких случаях могут таить в себе смертельную опасность.
Садовые работы без перчаток в редких случаях могут таить в себе смертельную опасность. Фото: Sille Annuk

Женщина, работавшая в саду без перчаток, подхватила редкую инфекцию. Ранее в истории было известно только о двух случаях диагностирования у людей этого инфекционного заболевания, и в обоих случаях больные умирали. В этот раз в Австралии женщине удалось вырваться из лап смерти, сообщает идание Live Science.

Согласно новому сообщению о случае редкого заболевания, австралийка стала третьим человеком в истории, инфицированным типом бактерий, который обычно вызывает смертельную болезнь «черная ножка» у крупного рогатого скота и овец. Австралийка стала первым человеком, который выжил с таким заболеванием.

После работы в саду без перчаток 48-летняя женщина в течение трех дней испытывала тошноту и жаловалась на рвоту, а также на боли в правой нижней части живота, которые продолжали усиливаться. Она обратилась в больницу, где анализы крови показали, что у женщины отказывают почки и печень, а в кровеносных сосудах накапливается молочная кислота - вещество, вырабатываемое мышцами во время интенсивных физических упражнений, что также является индикатором септического шока. Также у женщин наблюдалась диарея.

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