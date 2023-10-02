Работа в саду без перчаток поставила женщину на грань жизни и смерти

Согласно новому сообщению о случае редкого заболевания, австралийка стала третьим человеком в истории, инфицированным типом бактерий, который обычно вызывает смертельную болезнь «черная ножка» у крупного рогатого скота и овец. Австралийка стала первым человеком, который выжил с таким заболеванием.

После работы в саду без перчаток 48-летняя женщина в течение трех дней испытывала тошноту и жаловалась на рвоту, а также на боли в правой нижней части живота, которые продолжали усиливаться. Она обратилась в больницу, где анализы крови показали, что у женщины отказывают почки и печень, а в кровеносных сосудах накапливается молочная кислота - вещество, вырабатываемое мышцами во время интенсивных физических упражнений, что также является индикатором септического шока. Также у женщин наблюдалась диарея.