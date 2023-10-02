ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полиция задержала пьяного мужчину, угрожавшего пистолетом и бомбой

«Сегодня в 11:10 полиция отреагировала на сообщение о том, что в квартире на улице Кастани в Хаапсалу находится агрессивный и пьяный человек, у которого есть оружие и взрывное устройство», - сказал пресс-секретарь, добавив, что дополнительная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время.

«Полиция просит не передвигаться в этом районе, а жильцов оставаться в своих квартирах и запирать двери».

Местные жители также писали в социальных сетях, что им запрещено передвигаться по улице Кастани. Кроме того, были отменены занятия в соседней музыкальной школе.