Пресс-секретарь полиции и погранохраны сообщил, что в квартире, расположенной на улице Кастани в Хаапсалу, находился пьяный мужчина с пистолетом и взрывным устройством. Спустя почти пять часов после получения информации полиция его задержала.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ляэнемаа полиция задержала пьяного мужчину, угрожавшего пистолетом и бомбой
Обновлено в 16:01
«Сегодня в 11:10 полиция отреагировала на сообщение о том, что в квартире на улице Кастани в Хаапсалу находится агрессивный и пьяный человек, у которого есть оружие и взрывное устройство», - сказал пресс-секретарь, добавив, что дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время.
«Полиция просит не передвигаться в этом районе, а жильцов оставаться в своих квартирах и запирать двери».
Местные жители также писали в социальных сетях, что им запрещено передвигаться по улице Кастани. Кроме того, были отменены занятия в соседней музыкальной школе.
Спустя почти пять часов после получения сообщения полиция подтвердила, что в 15:20 злоумышленник был задержан. Территория по-прежнему ограничена, саперы проверяют квартиру.