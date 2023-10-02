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В Ляэнемаа пьяный мужчина угрожает пистолетом и бомбой

Postimees
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Иллюстративное фото полицейского и спасателя.
Иллюстративное фото полицейского и спасателя. Фото: Kristjan Teedema

Пресс-секретарь полиции и погранохраны сообщил, что в квартире, расположенной на улице Кастани в Хаапсалу, находится пьяный мужчина с пистолетом и взрывным устройством.

«Сегодня в 11:10 полиция отреагировала на сообщение о том, что в квартире на улице Кастани в Хаапсалу находится агрессивный и пьяный мужчина, у которого есть оружие и взрывное устройство», - сказал пресс-секретарь, добавив, что дополнительная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время.

«Полиция просит не передвигаться в этом районе, а жильцов оставаться в своих квартирах и запирать двери».

Местные жители также пишут в социальных сетях, что им запрещено передвигаться по улице Кастани. Кроме того, были отменены занятия в соседней музыкальной школе.

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