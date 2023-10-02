В Ляэнемаа пьяный мужчина угрожает пистолетом и бомбой

«Сегодня в 11:10 полиция отреагировала на сообщение о том, что в квартире на улице Кастани в Хаапсалу находится агрессивный и пьяный мужчина, у которого есть оружие и взрывное устройство», - сказал пресс-секретарь, добавив, что дополнительная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время.