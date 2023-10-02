Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, создавшие новый тип вакцин. Теперь ими прививают от Covid-19

Их работа признана неоценимой в условиях, когда мир пережил страшную эпидемию Covid-19, и велика угроза других эпидемий, объяснили свое решение в Нобелевском комитете.

В прошлом году премию вручили шведскому генетику Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

Нобелевские премии по физиологии и медицине

С 1901 года в общей сложности были присуждены 112 Нобелевских премий по физиологии и медицине, ее лауреатами стали 224 человека.

Устав Нобелевского фонда предусматривает, что премия может быть разделена поровну между двумя работами, если каждая из них окажется достойной награждения.

Если работа, заслужившая премию, создана двумя или тремя авторами, она присуждается им совместно.

39 премий в области медицины были вручены только одному лауреату. 34 премии разделили между собой два человека, и еще 39 премий были поделены между тремя лауреатами.

Нобелевская премия по физиологии и медицине не присуждалась девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах.

По правилам Нобелевского комитета, если ни одна из рассматриваемых работ не покажется экспертам достаточно передовой и уникальной, призовой фонд сохраняется до следующего года.

Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине - 12 женщин. Из них лишь Барабара Макклинток получила ее единолично, без соавторов, в 1983 году.

На сегодняшний день самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине - Фредерик Г. Бантинг, получивший ее в 1923 году в возрасте 32 лет.