Еще одна российская спортсменка перешла в сборную другой страны

«Я чувствую, что могу еще прогрессировать. Конечно, здорово, что помощь всегда рядом, но иногда в России казалось, что ее слишком много. У меня не было времени обдумать что-либо самой. Но я благодарна. Без сборной России и без уроков, которые я извлекла, меня бы сейчас тут не было. Я стараюсь жить настоящим днем. Не хочу ставить перед собой больших целей, но хочу приблизиться к уровню, на котором я завершала выступления», — сказала Виролайнен.