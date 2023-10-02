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Еще одна российская спортсменка перешла в сборную другой страны

rus.postimees.ee
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Дарья Виролайнен.
Дарья Виролайнен. Фото: Darja Virolainen / Facebook

YLE передает, что биатлонистка Дарья Виролайнен пояснила свое решение тем, что в сборной России ей не хватало самостоятельности.

Виролайнен — победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года, дополняет mriya.news. Спортсменка замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом. В январе 2022 года у пары родился третий сын.

«Я чувствую, что могу еще прогрессировать. Конечно, здорово, что помощь всегда рядом, но иногда в России казалось, что ее слишком много. У меня не было времени обдумать что-либо самой. Но я благодарна. Без сборной России и без уроков, которые я извлекла, меня бы сейчас тут не было. Я стараюсь жить настоящим днем. Не хочу ставить перед собой больших целей, но хочу приблизиться к уровню, на котором я завершала выступления», — сказала Виролайнен.

Ранее сообщалось, что Виролайнен уже получила разрешение выступать за Финляндию.

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