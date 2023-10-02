Эстонская кинокомедия попадет в американский прокат

Международным торговым агентом «Невидимого боя» является датская компания LevelK. Именно у датчан Kino Lorber, независимая американская дистрибьюторская компания, действующая с 1970-х годов, и приобрела права на распространение фильма в Северной Америке. Kino Lorber ежегодно представляет 35 фильмов аудитории в кинотеатрах Северной Америки, а также выводит на североамериканский рынок более 300 фильмов для цифрового и видеопроката. Дистрибьютор специализируется на международном артхаусном кино, а также на американской классике и на немом кино.

«Восхитительно изобретательный и безумно смешной «Невидимый бой» является подтверждением того, что фильмы о кунг-фу любят во всем мире, даже в такой далекой стране, как Эстония. Мы очень рады представить этот невероятно интересный взгляд на жанр кунг-фу-фильма американской публике», - сказала представительница Kino Lorber Венди Лиделл.

Райнер Сарнет и исполнитель главной роли Урсель Тильк. Фото: Pressifoto

Мировая премьера «Невидимого боя» состоялась в августе в Швейцарии, на знаменитом кинофестивале в Локарно, где фильм был принят очень тепло. Кунг-фу-комедия Сарнета уже была показана в Хельсинки на фестивале «Любовь и анархия», а также на фестивале Fantastic Fest в США.

В октябре состоится и испанская премьера фильма, которая пройдет на одном из важнейших европейских фестивалей жанрового кино в Сиджесе. Также «Невидимая борьба» была выбрана фильмом открытия Рижского международного кинофестиваля. На экраны эстонских кинотеатров фильм выйдет 8 декабря 2023 года.

Действие кунг-фу-комедии Райнера Сарнета «Невидимый бой» происходит в Советском Союзе в 1970-е годы. Главный герой фильма - молодой хулиган Рафаэль, на которого во время нахождения близ советско-китайской границы напали асы кунг-фу. Компания Рафаэля потерпела сокрушительное поражение, но суперстильное боевое искусство противников завораживает молодого человека с мятежной душой.

Вернувшись в Эстонию, Рафаэль попадает в монастырь, где встречает православных монахов, сражающихся еще более яростно, чем китайцы. Но борьба монахов невидима - побеждает тот, кто смиреннее. Начинается комический путь хулигана к всемогущему смирению, полный искушений, веры, любви и радости.