Сводка происшествий ⟩ Нападение собаки, кража вещей из автомобиля на пятизначную сумму, сгоревший дом

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

29 сентября на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии был проверен гражданин Республики Молдова, который нелегально находился в Шенгенской зоне в течение 218 дней, в том числе один день в Эстонии. Гражданину было выдано предписание покинуть Эстонию, и он отправился в Российскую Федерацию.

29 сентября было зафиксировано незаконное пересечение временной линии контроля на реке Нарва небольшим катером в направлении Эстония-Россия-Эстония. Решением ускоренной процедуры на водителя маломерного судна был наложен штраф в размере 160 евро.

В выходные дни в пропускном пункте «Нарва-1» были выявлены два гражданина России, нарушившие визовые правила. Они были оштрафованы и получили запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.

Пожар

30 сентября в 19:17 спасатели были вызваны в Кохтла-Ярве в район Ору, где мальчики обнаружили возгорание под корнями деревьев. На месте выяснилось, что горит сланец в земле на площади около 10 кв.м. Пожар был ликвидирован в 20:22.

Горящий сланец. Фото: Päästeamet