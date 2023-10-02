Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении женщины в магазине в Таллинне, о конфликте, в ходе которого 34-летний мужчина был избит и подвергся нападению собаки, а также о краже большого количества личных вещей из автомобиля на сумму 11 580 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП в Крийстине, горящим сланце в Кохтла-Ярве и сгоревшем доме в Нарве.
Сводка происшествий ⟩ Нападение собаки, кража вещей из автомобиля на пятизначную сумму, сгоревший дом
Насилие
29 сентября поступило сообщение, что неизвестный избил 49-летнюю женщину в магазине, расположенном на улице К. Кярбери в Ласнамяэ.
30 сентября в баре на улице Викерлазе в Ласнамяэ было получено сообщение об агрессивном 40-летнем мужчине в состоянии алкогольного опьянения, который также напал на 52-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
30 сентября поступило сообщение о том, что на бульваре Сыпрузе в Кристийне неизвестный ударил кулаком 40-летнего мужчину и столкнул его в канаву. Скорая помощь осмотрела травмы пострадавшего.
30 сентября поступило сообщение, что 19-летний юноша напал на знакомую ему 52-летнюю женщину на площади Вабадузе в центре города. Нападавший был задержан сотрудниками милиции.
1 октября стало известно, что в деревне Мурасте 44-летний и 29-летний мужчины нанесли телесные повреждения 28-летней женщине. Нападавшие были арестованы.
30 сентября в полицию поступило сообщение, что на улице Мериметса в Пярну между двумя группами людей произошел конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина был избит и подвергся нападению собаки, которая покусала его ноги. 34-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
30 сентября в полицию поступило сообщение, что на улице Ринги в Пярну 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение своему 39-летнему знакомому. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали нападавшего.
30 сентября в полицию поступило сообщение, что в Рапла 60-летний мужчина избил своего 37-летнего знакомого в припаркованном автомобиле.
29 сентября в полицию поступило сообщение, что 39-летний мужчина избил свою мать во время конфликта в жилом доме на улице Суур в Нарве.
1 октября в полицию поступило сообщение о том, что 41-летний мужчина напал на свою жену в жилом доме на улице Раху в Нарве. Полицейские задержали мужчину.
1 октября в полицию поступило сообщение, что на улице Вахтра в Нарве 37-летняя женщина подверглась нападению со стороны своего родственника.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
30 сентября поступило сообщение о краже большого количества личных вещей из автомобиля на улице Кеваде в Кесклинне. Ущерб от кражи составил 11 580 евро.
29 сентября в полицию поступило сообщение о краже двух электроскутеров с лестничной площадки жилого дома на улице Соо в Пайде. Ущерб от кражи составил 320 евро.
Безопасность на границе
30 сентября патрули пограничного пункта Пыхьяской префектуры при проверке пассажиров круизного судна, отплывающего из таллиннского порта Ванасадам, обнаружили двух мужчин без проездных документов. В ходе проверки выяснилось, что они являются гражданами Исламской Республики Иран, которые были задержаны и доставлены в центр содержания.
В минувшие выходные шесть граждан Украины не были допущены в Эстонию пограничниками на юго-восточных пунктах пропуска.
За выходные дни на пограничном пункте «Нарва-1» пограничники не пустили в Эстонию 34 гражданина Молдовы, 9 граждан России, 3 гражданина Турции, 2 гражданина Украины и Боливии, 1 гражданина Беларуси и 1 гражданина Грузии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
29 сентября на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии был проверен гражданин Республики Молдова, который нелегально находился в Шенгенской зоне в течение 218 дней, в том числе один день в Эстонии. Гражданину было выдано предписание покинуть Эстонию, и он отправился в Российскую Федерацию.
29 сентября было зафиксировано незаконное пересечение временной линии контроля на реке Нарва небольшим катером в направлении Эстония-Россия-Эстония. Решением ускоренной процедуры на водителя маломерного судна был наложен штраф в размере 160 евро.
В выходные дни в пропускном пункте «Нарва-1» были выявлены два гражданина России, нарушившие визовые правила. Они были оштрафованы и получили запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
Пожар
30 сентября в 19:17 спасатели были вызваны в Кохтла-Ярве в район Ору, где мальчики обнаружили возгорание под корнями деревьев. На месте выяснилось, что горит сланец в земле на площади около 10 кв.м. Пожар был ликвидирован в 20:22.
30 сентября в 12:30 спасатели выехали на улицу Пяэвалилле в Хааберсти, откуда поступило сообщение о задымлении с балкона 12-го этажа 16-этажного жилого дома. В здании работала пожарная сигнализация, и, по словам информатора, чувствовался запах дыма. Спасатели Нымме прибыли в 12:35 и быстро нашли квартиру, с балкона которой шел запах. Оказалось, что жилец сжигал в кастрюле старые фотографии. Он начал их сжечь внутри квартиры, но в какой-то момент вынес горящую кастрюлю на балкон. К счастью, огонь не распространился. Спасатели проветрили квартиру и провели объяснительную беседу с жильцом.
29 сентября в 9:12 спасатели выехали на улицу Ыхту в Нарве, где загорелся двухэтажный дом. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. По словам хозяина, в доме никого не было. Пожар начался в электрощите. По словам владельца, накануне вечером он отключил электричество в доме. Здание сильно пострадало от пожара.
ДТП
1 октября в 22:16 спасатели выехали на Нымме-теэ в Кристийне, где произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся по второстепенной дороге, врезался в Toyota, ехавшую по главной дороге. В результате Mercedes-Benz задымился. Спасатели из Лиллекюла сняли клеммы аккумулятора и ликвидировали разлившееся масло.
30 сентября в 22:11 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Таллиннской кольцевой дороге в деревне Раэ одноименной волости легковой автомобиль съехал в кювет. Человеку удалось выбраться из автомобиля, но она лежала на боку в кювете. Спасатели Ассаку сняли с машины клеммы аккумулятора, чтобы исключить риск возгорания, после чего происшествие было передано в полицию.
1 октября в 12:38 спасатели получили вызов на Айанди-теэ в поселке Виймси, где произошло столкновение двух автомобилей. Пострадавших не было, но дорога была перекрыта. Спасатели Пирита устранили опасность возгорания автомобилей и освободили дорогу для движения. Полиция продолжала разбираться с инцидентом.
30 сентября в 20:22 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Касепяэ волости Муствеэ (Йыгевамаа). Во время движения у автомобиля оторвалось колесо, и машина остановилась посреди дороги. Спасатели отодвинули автомобиль, мешавший движению, на обочину.