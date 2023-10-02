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Утечка: Правительство США пытается скрыть от общественности серьезную обеспокоенность коррупцией в Украине

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Президент США Джо Байден (справа) принимает своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме в прошлом месяце.
Президент США Джо Байден (справа) принимает своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме в прошлом месяце. Фото: Valge Maja / APA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix

Согласно секретному стратегическому документу Вашингтона, полученному Politico (политическая газета - прим.ред.), чиновники администрации США гораздо больше обеспокоены коррупцией в Украине, чем показывают публично.

Так называемая деликатная, но не секретная версия документа описывает долгосрочный план США относительно шагов, которые Вашингтон предпринимает для искоренения коррупции в Киеве, и реформ, которые Украина должна провести в ряде областей. В документе подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные страны откажутся от поддержки Украины в ее борьбе с Россией, поэтому нельзя откладывать борьбу за захват Киева.

Однако, согласно секретной версии стратегического плана, впечатление, что в Украине существует коррупция на высоком уровне, может подорвать доверие общественности страны и иностранных лидеров к правительству военного времени, сообщает Politico.

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