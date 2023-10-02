Утечка: Правительство США пытается скрыть от общественности серьезную обеспокоенность коррупцией в Украине

Так называемая деликатная, но не секретная версия документа описывает долгосрочный план США относительно шагов, которые Вашингтон предпринимает для искоренения коррупции в Киеве, и реформ, которые Украина должна провести в ряде областей. В документе подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные страны откажутся от поддержки Украины в ее борьбе с Россией, поэтому нельзя откладывать борьбу за захват Киева.