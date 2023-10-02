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Новая «игра»? В Ляэне-Вирумаа дети ложатся в темноте на дорогу перед машинами

Айвар Ояперв
, журналист
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Автомобиль. Фото иллюстративное.
Автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Rein Säinas

Подростки Хулья начали заниматься опасной для жизни и глупой «игрой» - одетые в темную одежду, они ложатся на шоссе в сумерках и вскакивают только в последний момент, когда приближается машина. «Игра» происходит возле автобусной остановки в поселке Хулья волости Кадрина, и хотя дорога там освещена, водители могут не заметить лежащих на дороге детей.

Ответственный прохожий остановил в четверг свою машину и попытался призвать ребят к порядку, но вместо этого получил встречную угрозу от молодого человека лет 12: его нельзя снимать, он вызовет полицию! «Этот молодой человек был очень высокомерным и обещал натравить на меня полицию. Они не считают себя глупыми, - рассказал Virumaa Teataja водитель. - Мальчик, похоже, очень хорошо знал свои "права" , так как сразу начал обвиняйте меня в том, что я не имею права его снимать, потому что он несовершеннолетний. Я посоветовал ему вызвать полицию, он промолчал».

Полицию вызвали, но это сделал не смелый ребенок. Сотрудник полиции Мартин Микола подтвердил, что информатором был сам водитель, ставший свидетелем глупого поступка детей. «Один из детей уже известен полиции, и мы пытаемся выяснить, что побудило их бросаться на дорогу, - сказал Микола. - Мы всегда просим сообщать в полицию о случаях, когда чья-то жизнь или здоровье может быть в опасности. Мы также просим родителей следить за занятиями своих детей и вести беседы об опасности таких поступков».

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