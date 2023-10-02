Новая «игра»? В Ляэне-Вирумаа дети ложатся в темноте на дорогу перед машинами

Подростки Хулья начали заниматься опасной для жизни и глупой «игрой» - одетые в темную одежду, они ложатся на шоссе в сумерках и вскакивают только в последний момент, когда приближается машина. «Игра» происходит возле автобусной остановки в поселке Хулья волости Кадрина, и хотя дорога там освещена, водители могут не заметить лежащих на дороге детей.
Ответственный прохожий остановил в четверг свою машину и попытался призвать ребят к порядку, но вместо этого получил встречную угрозу от молодого человека лет 12: его нельзя снимать, он вызовет полицию! «Этот молодой человек был очень высокомерным и обещал натравить на меня полицию. Они не считают себя глупыми, - рассказал Virumaa Teataja водитель. - Мальчик, похоже, очень хорошо знал свои "права" , так как сразу начал обвиняйте меня в том, что я не имею права его снимать, потому что он несовершеннолетний. Я посоветовал ему вызвать полицию, он промолчал».