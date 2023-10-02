Выполнили лишь пять процентов работы: неожиданные обстоятельства заставили строителей покинуть объект

Летом в Вильяндиском самоуправлении стали искать подрядчика для реконструкции лестницы в детском саду мызы Пярсти. О масштабах работ лишь догадывались, так как конструкция большой лестницы и террасы была скрыта от посторонних глаз. Когда строители сняли строй штукатурки, выяснилось, что основание лестницы заполнено не бутовым камнем, а бетоном, залитым туда в 1980-х годах.