В понедельник рабочие покинули строительный объект - мызу Пярсти, так как из-за скрытых проблем работа оказалась вдвое дороже, чем ожидалось. Заказчик и застройщик разошлись по обоюдному согласию и без конфликтов.
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Выполнили лишь пять процентов работы: неожиданные обстоятельства заставили строителей покинуть объект
Летом в Вильяндиском самоуправлении стали искать подрядчика для реконструкции лестницы в детском саду мызы Пярсти. О масштабах работ лишь догадывались, так как конструкция большой лестницы и террасы была скрыта от посторонних глаз. Когда строители сняли строй штукатурки, выяснилось, что основание лестницы заполнено не бутовым камнем, а бетоном, залитым туда в 1980-х годах.