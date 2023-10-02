Пн, 2.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Выполнили лишь пять процентов работы: неожиданные обстоятельства заставили строителей покинуть объект

Марко Суурмяги
Facebook
Comments
Сняв штукатурку с лестницы и стен террасы, строители обнаружили, что перед ними находится большой кусок бетона.
Сняв штукатурку с лестницы и стен террасы, строители обнаружили, что перед ними находится большой кусок бетона. Фото: Elmo Riig

В понедельник рабочие покинули строительный объект - мызу Пярсти, так как из-за скрытых проблем работа оказалась вдвое дороже, чем ожидалось. Заказчик и застройщик разошлись по обоюдному согласию и без конфликтов.

Летом в Вильяндиском самоуправлении стали искать подрядчика для реконструкции лестницы в детском саду мызы Пярсти. О масштабах работ лишь догадывались, так как конструкция большой лестницы и террасы была скрыта от посторонних глаз. Когда строители сняли строй штукатурки, выяснилось, что основание лестницы заполнено не бутовым камнем, а бетоном, залитым туда в 1980-х годах.

На момент, когда сотрудники строительной фирмы Terasteenus узнали, насколько сложная работа им предстоит, они уже выполнили около пяти процентов запланированных работ. Фирма оценила стоимость работ в 120 000 евро вместо 60 000, а таких денег в бюджете муниципалитета нет. Более того, согласно условиям, нельзя удвоить цену в ходе работ.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх