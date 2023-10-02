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ВИДЕО ⟩ Жестокая схватка енотов попала на видеокамеру

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Енот. Иллюстративное фото.
Енот. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читательница Postimees поделилась видео, на котором запечатлена ожесточенная ссора енотов в деревне Кирикувалла, что в волости Пылтсамаа.

Владелец камеры наблюдения Реэт Вахтрик сама подарила себе эту камеру на день рождения в феврале, потому что ее очень заинтересовали различные следы, появлявшиеся на снегу вокруг ее дома. «По следам можно было догадаться, что ночное движение животных рядом с домом было весьма интенсивным, и я начала интересоваться, кто же посещает деревню по ночам», - сказала Вахтрик.

За последнее время камера уже несколько раз фиксировала ожесточенные драки двух енотов. «Они шли в сад собирать яблоки», - рассказывает Вахтрик.

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