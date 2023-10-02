ВИДЕО ⟩ Жестокая схватка енотов попала на видеокамеру

Владелец камеры наблюдения Реэт Вахтрик сама подарила себе эту камеру на день рождения в феврале, потому что ее очень заинтересовали различные следы, появлявшиеся на снегу вокруг ее дома. «По следам можно было догадаться, что ночное движение животных рядом с домом было весьма интенсивным, и я начала интересоваться, кто же посещает деревню по ночам», - сказала Вахтрик.