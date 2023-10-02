Парижский общественный транспорт оккупирован неприятными насекомыми

В последние недели люди, путешествующие по Парижу, опубликовали большое количество фотографий клопов, обнаруженных как в знаменитом парижском аэропорту, так и, например, на сиденьях скоростных поездов. Надоедливые насекомые склонны кусать пассажиров общественного транспорта и с удовольствием забираются в одежду или в сумки людей. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники также приносят клопов и в свои дома или гостиничные номера, и передают их другим людям.