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Парижский общественный транспорт оккупирован неприятными насекомыми

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Клоп. Иллюстративное фото.
Клоп. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Неприятные кровососущие насекомые были замечены в последнее время в парижском метро, в скоростных поездах и в аэропорту Шарль-де-Голль. Они вызывают массу раздражения и страха у пассажиров.

В последние недели люди, путешествующие по Парижу, опубликовали большое количество фотографий клопов, обнаруженных как в знаменитом парижском аэропорту, так и, например, на сиденьях скоростных поездов. Надоедливые насекомые склонны кусать пассажиров общественного транспорта и с удовольствием забираются в одежду или в сумки людей. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники также приносят клопов и в свои дома или гостиничные номера, и передают их другим людям.

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