Телемагазин Top Shop обанкротился, все сотрудники были уволены

«К сожалению, поскольку происходит банкротство, нет никакой надежды, что в конечном итоге меньше людей будет уволено, работники сферы обслуживания, складские рабочие, бухгалтеры и маркетологи останутся без работы, - заявил пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Кул. - Завтра наш человек отправится на объект, чтобы встретиться с сотрудниками и рассказать им, какие возможности у них есть в отношении Кассы по безработице и какие предложения по работе есть на данный момент».

По данным базы Krediidiinfo, компания не представила финансовый отчет за прошлый год. В 2021 году Studio Moderna получила прибыль в размере 257 000 евро при обороте 12 миллионов евро. Два года назад в компании еще работало около 130 человек, тогда у Studio Moderna было семь магазинов в Эстонии, сейчас их, по данным сайта, три.