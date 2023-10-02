Телемагазин Top Shop обанкротился, все сотрудники были уволены

Studio Moderna OÜ (Top Shop), занимающаяся розничной торговлей в Эстонии с 2003 года, сообщила Кассе по безработице о своем банкротстве и увольнении всех сотрудников.
«К сожалению, поскольку происходит банкротство, нет никакой надежды, что в конечном итоге меньше людей будет уволено, работники сферы обслуживания, складские рабочие, бухгалтеры и маркетологи останутся без работы, - заявил пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Кул. - Завтра наш человек отправится на объект, чтобы встретиться с сотрудниками и рассказать им, какие возможности у них есть в отношении Кассы по безработице и какие предложения по работе есть на данный момент».