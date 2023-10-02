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Телемагазин Top Shop обанкротился, все сотрудники были уволены

Эркки Эрилайд
, журналист
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Магазин Top Shop.
Магазин Top Shop. Фото: Top Shop Eesti

Studio Moderna OÜ (Top Shop), занимающаяся розничной торговлей в Эстонии с 2003 года, сообщила Кассе по безработице о своем банкротстве и увольнении всех сотрудников.

«К сожалению, поскольку происходит банкротство, нет никакой надежды, что в конечном итоге меньше людей будет уволено, работники сферы обслуживания, складские рабочие, бухгалтеры и маркетологи останутся без работы, - заявил пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Кул. - Завтра наш человек отправится на объект, чтобы встретиться с сотрудниками и рассказать им, какие возможности у них есть в отношении Кассы по безработице и какие предложения по работе есть на данный момент».

По данным базы Krediidiinfo, компания не представила финансовый отчет за прошлый год. В 2021 году Studio Moderna получила прибыль в размере 257 000 евро при обороте 12 миллионов евро. Два года назад в компании еще работало около 130 человек, тогда у Studio Moderna было семь магазинов в Эстонии, сейчас их, по данным сайта, три.

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