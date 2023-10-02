В центре Ülemiste были подготовлены общественные убежища вместимостью до 3000 человек

То, направиться ли в эвакуационный туннель или на подземную парковку, каждый человек решает сам, однако в случае опасности разумнее всего как можно быстрее пойти в убежище, расположенное ближе всего. Убежища обозначены знаком гражданской обороны - синим треугольником на оранжевом фоне. Поблизости от центра Ülemiste других убежищ нет - ближайшее расположено в Ласнамяэском спортивном комплексе.

Общественное убежище предназначено прежде всего для тех людей, которые в момент возникновения опасности находятся на городской улице. Те, кто в этот момент находятся на рабочем месте или дома, должны оставаться на месте и найти помещение без окон или подвал, в котором можно укрыться.

При выборе общественных убежищ следует исходить из того принципа, что подходящее убежище должно располагаться под землей, обладать достаточной строительно-технической прочностью и, желательно, быть без окон. Убежище должно располагаться в месте, где в ближайшем окружении или на улицах может находиться много людей, или в месте, вокруг которого располагается много не подходящих для укрытия строений. Для укрытия подходят, например, подвалы зданий и подземные парковки. Пригодность и техническое состояние общественных убежищ проверили и инспекторы Спасательного департамента.