На форуме мэров в Женеве вице-мэр Терик представил задачи Таллинна

Терик в ходе обсуждения региональных задач выделил необходимость поиска баланса между деятельностью человека и природной средой, подчеркнув необходимость планирования новых качественных насаждений, что поспособствовало бы созданию экологичной и благоприятной для здоровья городской среды.

«Одним из самых амбициозных направлений деятельности Таллинна в области городского планирования с целью повышения устойчивости является развитие общегородских прибрежных променадов, линейных парков и сети озеленения. Это несет в себе потенциал для окружающей среды и для населения, помогая создавать природную сеть по всему городу. Представителей некоторых городов заинтересовало то, как Таллинн преобразует бывшую промышленную железную дорогу и основание высоковольтных линий в зеленый коридор, позволяющий людям, насекомым и населяющим город животным перемещаться из одной природной зоны в другую», - сказал вице-мэр.

Тийт Терик на форуме мэров. Фото: Tallinna strateegiakeskus

Вице-мэр также рассказал о других стоящих перед городом задачах, например, о вопросе земельной собственности и быстром росте численности населения, что оказывает давление на городскую природу. Он подчеркнул также значение адаптации к климатическим изменениям и упомянул, что одной из важных мер в этой области является сохранение и увеличение зеленых зон.