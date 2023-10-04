Обзор ⟩ Новая жизнь округи Балтийского вокзала: пешеходов достали из под земли, стало удобнее, однако есть и «но»

Пересечение улицы по подземному переходу - это медленно, недружелюбно к маломобильным горожанам и, вопреки расхожему мнению, не безопасно, поскольку такой переход побуждает человека переходить более быстрым способом - по дороге, которая никак не регулируется для пешехода, что часто приводит к авариям.

Теперь же, с появлением зебры, все переходят по ней как по более простому пути, а подземным переходом практически никто не пользуется. Однако у нового перехода есть незначительный конструкционный дефект. Если человек движется пешком или на велосипеде вдоль Раннамяэ теэ, то, по замыслу проектировщиков, он должен обойти пространство с землей, чтобы выйти на площадь. Понятное дело, никто так не ходит, и люди сокращают дорогу, шагая по земле, пачкая свою обувь и разнося грязь по улице. Идеальным решением было бы замостить этот треугольник, желательно в сторону площади, чтобы поворачивая, человек не ступал бы по грязи.

Участок, по которому всегда будут ходить люди. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Не все решения проектировщиков обновленной площади можно назвать удачными. Например, проезд по правому пешеходному переходу на велосипеде как будто бы не предусмотрен, и велосипедист, двигающийся в сторону вокзала вдоль Раннамяэ теэ, должен пересечь дорогу по левому переходу. Но в этом случае велосипедист попадает в крытый коридор между павильоном и железнодорожными путями, который обычно заполнен людьми, из-за чего создается конфликтная ситуация и возможны столкновения.