Реконструкция столичной улицы Вана-Каламая позиционировалась властями Таллинна как современный и инновационный проект. И действительно, стало удобнее. Однако привокзальная площадь рядом с этой улицей, тоже получившая новый облик в рамках того же проекта реконструкции, все-таки немного страдает из-за нескольких не лучшим образом продуманных решений.
Обзор ⟩ Новая жизнь округи Балтийского вокзала: пешеходов достали из под земли, стало удобнее, однако есть и «но»
Вскоре после открытия обновленной улицы Вана-Каламая столичные власти устроили большое мероприятие, целью которого было познакомить таллиннцев с произошедшими с улицей изменениями. Вышло и немало статей с разбором нового обустройства этой улицы. Однако куда меньше внимания уделили новой привокзальной площади, с которой улица Вана-Каламая, по сути, начинается. Площадь была реконструирована вместе с улицей в рамках одного проекта и теперь гармонично с ней соединена, однако, к сожалению, не обошлось проблем.
Ворота в город должны быть приветливыми
Вокзалы традиционно считаются воротами в город. Приезжая в Таллинн на поезде, первые впечатления о городе человек получает именно от вокзала. На протяжении долгого времени Балтийский вокзал был далеко не самым приятным местом, и его территорию, приехав в Таллинн, хотелось покинуть как можно быстрее. Причем идти приходилось по подземному переходу, который никак не добавлял позитивных эмоций. Однако с этого года площадь перед Балтийским вокзалом стала полноценным общественным пространством, которое задумано как связующее звено между Старым городом, кварталом Теллискиви и улицей Вана-Каламая, которая, в свою очередь ведет к морю, в еще больше степени открывая таллиннцам и гостям столицы доступ к нему.
Площадь сделана из качественного материала, везде присутствует разное мощение, которое как следует продумано и показывает направление движения для человека. Особенно это видно на примере выделенной дороги от нового надземного пешеходного перехода, который проходит через Тоомпуйестеэ. Этот переход ждали многие, поскольку загонять людей под землю, чтобы они перешли улицу, выглядит моветоном, оставшимся от второй половины прошлого века.
Пересечение улицы по подземному переходу - это медленно, недружелюбно к маломобильным горожанам и, вопреки расхожему мнению, не безопасно, поскольку такой переход побуждает человека переходить более быстрым способом - по дороге, которая никак не регулируется для пешехода, что часто приводит к авариям.
Теперь же, с появлением зебры, все переходят по ней как по более простому пути, а подземным переходом практически никто не пользуется. Однако у нового перехода есть незначительный конструкционный дефект. Если человек движется пешком или на велосипеде вдоль Раннамяэ теэ, то, по замыслу проектировщиков, он должен обойти пространство с землей, чтобы выйти на площадь. Понятное дело, никто так не ходит, и люди сокращают дорогу, шагая по земле, пачкая свою обувь и разнося грязь по улице. Идеальным решением было бы замостить этот треугольник, желательно в сторону площади, чтобы поворачивая, человек не ступал бы по грязи.
Не все решения проектировщиков обновленной площади можно назвать удачными. Например, проезд по правому пешеходному переходу на велосипеде как будто бы не предусмотрен, и велосипедист, двигающийся в сторону вокзала вдоль Раннамяэ теэ, должен пересечь дорогу по левому переходу. Но в этом случае велосипедист попадает в крытый коридор между павильоном и железнодорожными путями, который обычно заполнен людьми, из-за чего создается конфликтная ситуация и возможны столкновения.
Лучшим решением было бы построить велодорожку и со стороны правого перехода, выделив ее специальным мощением на площади и соединив с велодорожкой Теллискиви. Таким образом получился бы единый и непрерывный маршрут, который огибал бы все людные места и конфликтные зоны. Вместо этого мы имеем вновь нарисованные красным цветом велодорожки на асфальте возле перехода, которые ведут только на Тоомпуйестеэ и никак не помогают велосипедисту через вокзал попасть в квартал Теллискиви.
Полного спокойствия за велосипеды нет
Таллиннский железнодорожный вокзал также наконец-то обзавелся внушительным количеством велопарковок, причем простого и удобного формата, позволяющего крепить велосипед за раму. Большой ошибкой является создание таких велопарковок, где велосипед можно прикрепить только за колесо, поскольку так его проще украсть. Куда чаще воры ходят с гаечным ключом, а не с болгаркой или большими кусачками, и нужно отталкиваться от этого, выбирая для велопарковок подходящую модель.
Однако сохранность велосипедов можно было бы обеспечить дополнительно, если бы над велопарковками были установлены камеры видеонаблюдения. Те камеры, что висят на строении павильона, направлены куда угодно, но только не на велопарковку, и оставлять там велосипед, например, на ночь, все еще может быть небезопасно.
Велопарковки возле вокзалов стоят практически в каждом населенном пункте Эстонии, причем в большинстве случаев это крытые велопарковки. Во-первых, это делается для того, чтобы защитить велосипед от осадков. Во-вторых, велосипедом можно пользоваться не только для прогулок, но и в качестве постоянного транспорта, и крытая велопарковка позволяет безопасно оставить велосипед на сутки и более возле вокзала в том случае, если человек, сев на поезд, решает дела в другом городе, и возвратившись в свой город обратно, хочет поехать домой на своем велосипеде.
Крытые велопарковки у вокзалов мотивируют людей не брать велосипед с собой в поездку на поезде, что удешевляет стоимость проезда и разгружает общественный транспорт. Конечно, и с нынешними велопарковками на Балтийском вокзале оставить там велосипед можно, но это не будет настолько же безопасно, как это обеспечено в Саку или Тюри, где велосипед можно оставить под камерой и физической крышей.
Проблема ям и луж решена не везде
Если же обратить внимание на некоторые детали планировки площади, то стоит похвалить проектировщиков за качественную уличную мебель, зеленые насаждения, довольно взрослые высаженные деревья, которые не сломаются и не погибнут после первой же зимы. Так, например, удалось сохранить кусочек железной дороги, которая исторически продолжалась до порта, и светофор смотрится возле нее и как лаконичное уместное украшение, и как дань истории.
Однако велодорожка, которая является продолжением той самой, что идет от Теллискиви, после площади заканчивается и продолжается уже грязной грунтовкой с ямами и лужами, которая в свою очередь упирается в тупик, выход из которого - это съезд на пешеходную дорогу.
Непонятным также остается решение с грунтовой дорожкой от Раннамяэ теэ до Тоомпуйестеэ. Она начинается из ниоткуда и уходит в никуда, а стулья, которые стоят возле оживленной дороги, никогда не станут настолько приятным местом, чтобы там захотелось посидеть со стаканчиком кофе.
В остальном же к площади как таковой серьезных нареканий нет. Это действительно качественное общественное пространство западноевропейского образца. Однако если человек выходит из поезда, он эту площадь можно легко не заметить, так как путь от поезда к остановке трамвая, как и путь к пешеходному переходу в Старый город, проходят мимо площади, из-за чего она остается довольно безлюдной. При этом поток людей перемещается под навесом по другую сторону павильона, где находятся кассы Elron и ресторан Burger King.
Классического вокзала в Таллинне больше нет
Остальная территория вокзала осталась без изменений, она по-прежнему сера и уныла, там так и шатаются периодически клиенты алкогольного магазина. Грустно и то, что у Таллинна по большому счету больше нет классического здания вокзала. Билетные кассы переведены из оригинального здания вокзала в павильон, а само вокзальное здание осталось прибежищем магазина крупной торговой сети. Павильон же по большей части занят рестораном быстрого питания.
Исторический вокзал был уничтожен советской властью, а то, что возвели на его месте к нашему времени, перестало выполнять функции вокзала. Со временем звание главного железнодорожного хаба Эстонии неизбежно перейдет к пассажирскому терминалу Rail Baltica, который заберет себе все восточное направление и международные рейсы, оставив Балтийскому вокзалу только западное направление и Вильянди.