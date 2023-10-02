Центр «Досье»: в России открыто публикуются адреса секретных объектов

Центр «Досье» обнаружил на сайтах администраций российских регионов в открытом доступе документы, в которых собраны сведения о секретных объектах - воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны, ФСО, ГРУ, МВД и ФСИН с указанием адресов, где они расположены. Как пишет издание в понедельник, 2 октября, эти документы представляют собой перечни особых потребителей электроэнергии, которые ни при каких условиях нельзя отключать от энергоснабжения.

При этом журналисты отмечают, что подобные сведения по закону относятся к государственной тайне и их разглашение запрещено статьей 283 Уголовного кодекса. Между тем содержимое большинства страниц 434-страничного документа, опубликованного на сайте мэрии Москвы, никакой тайны не содержит: это медучреждения, объекты РЖД и метрополитена, инфраструктура связи, федеральные и городские органы власти и прочие.

«Досье» пишет, что наибольшая концентрация секретных объектов сосредоточена в Серебряном Бору - особо охраняемой природной территории в столичном районе Хорошево-Мневники. Там находятся принадлежащие СВР объекты войсковой части, а также участки, предназначенные для обеспечения обороны и безопасности и эксплуатации служебной дачи.

Как указывают расследователи, некоторые принадлежащие ФСО объекты из «Особой группы» московского списка, согласно открытым данным, относятся к территориям московских храмов.

В «Особую группу» внесены и частные квартиры

Кроме того, в утвержденном Сергеем Собяниным перечне особых потребителей электроэнергии есть адреса, по которым зарегистрированы сотрудники секретных ведомств. В документе, в частности, указаны две конкретные квартиры жилого дома № 91 по Профсоюзной улице, приписанные к Службе внешней разведки. А здание в Столешниковом переулке, где располагается кафе «Жан-Жак», оказалось связано с ФСО.