Министры иностранных дел стран Европейского союза впервые встречаются в Киеве. На повестке дня – помощь Украине

«Президент Зеленский был в США десять дней назад, встречался с сенаторами и конгрессменами, а также с президентом Байденом и просил оказать ему дополнительную помощь. Ему было обещано, что он ее получит, - сказала в интервью Би-би-си старший научный сотрудник Института Брукингса Анджела Стент. - Ситуация довольно катастрофическая. Люди в Европе, европейцы, должно быть, задаются вопросом, что будет дальше. И я думаю, что единственные люди, которые рады этому, - это люди в Кремле».

Наблюдатели отмечают растущие признаки того, что терпение союзников Украины истощается. Успех популистской партии, обещавшей свернуть военную помощь Украине, на выборах в Словакии можно трактовать как свидетельство растущего нежелания некоторых европейских стран и дальше вооружать Киев.

Однако собравшиеся в Киеве министры иностранных дел активно настаивали, что помощь Украине останется приоритетом ЕС. Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала встречу «демонстрацией нашей решительной и постоянной поддержки Украины до тех пор, пока она не сможет победить».

«Это также сигнал России, что ей не следует рассчитывать на нашу усталость. Мы там надолго», - добавила она.

Боррель также пообещал в Киеве, что европейская поддержка продолжится, причем независимо от того, что произойдет в ходе контрнаступления украинских войск.