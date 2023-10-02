Государственный примиритель пытается разрешить трудовой спор между учителями и правительством

Государственный примиритель сообщил сторонам, что он взял на рассмотрение трудовой спор между Союзом работников образования Эстонии и Министерством образования и науки о минимальной зарплате учителей на следующий год. Государственный примиритель встретится со сторонами отдельно на первом этапе разрешения трудового спора и с учетом результатов встреч планирует дальнейшую примирительную деятельность.

По мнению Реэмо Вольтри, главы Союза работников образования, который представляет в Эстонии почти 30 000 учителей, ситуация вообще не должна была доходить до возможности забастовки, поскольку низкая зарплата учителей ставит под угрозу основные функции эстонского государства и понятно, что таким образом правительство игнорирует кризис образования.

«Работодатели уже много лет говорят, что низкая зарплата учителей привела к нехватке инженеров, из-за чего доходы эстонцев низкие, а налоговых поступлений государства не хватает на сумму в миллиард. Эстонским школам уже не хватает тысяч квалифицированных учителей. Для эстонского государства, продолжающего идти по этому пути, переход к эстоноязычному образованию обречен на позорный провал. Кризис образования перерастает в социальный кризис», - сказал Вольтри.

Он также пояснил, что весной, обращаясь к народу за мандатом, все нынешние коалиционные партии заявляли, что зарплату учителей, которая на 25 процентов ниже, чем у других работников с высшим образованием, необходимо повысить.