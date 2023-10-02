Государственный примиритель пытается разрешить трудовой спор между учителями и правительством

В понедельник государственный примиритель взял на себя трудовой спор между учителями и Минобразования и, по данным Союза работников образования, пытается найти решение проблемы низкой зарплаты учителей, чтобы не допустить забастовки.
Государственный примиритель сообщил сторонам, что он взял на рассмотрение трудовой спор между Союзом работников образования Эстонии и Министерством образования и науки о минимальной зарплате учителей на следующий год. Государственный примиритель встретится со сторонами отдельно на первом этапе разрешения трудового спора и с учетом результатов встреч планирует дальнейшую примирительную деятельность.
По мнению Реэмо Вольтри, главы Союза работников образования, который представляет в Эстонии почти 30 000 учителей, ситуация вообще не должна была доходить до возможности забастовки, поскольку низкая зарплата учителей ставит под угрозу основные функции эстонского государства и понятно, что таким образом правительство игнорирует кризис образования.
«Работодатели уже много лет говорят, что низкая зарплата учителей привела к нехватке инженеров, из-за чего доходы эстонцев низкие, а налоговых поступлений государства не хватает на сумму в миллиард. Эстонским школам уже не хватает тысяч квалифицированных учителей. Для эстонского государства, продолжающего идти по этому пути, переход к эстоноязычному образованию обречен на позорный провал. Кризис образования перерастает в социальный кризис», - сказал Вольтри.
Он также пояснил, что весной, обращаясь к народу за мандатом, все нынешние коалиционные партии заявляли, что зарплату учителей, которая на 25 процентов ниже, чем у других работников с высшим образованием, необходимо повысить.
«В коалиционном соглашении черным по белому была зафиксирована договоренность о том, что зарплаты учителей должны быть нормализованы. Это минимум того, что должно быть сделано, иначе мы и дальше будем терять несколько сотен квалифицированных учителей в год, новые не будут приходить, а половина учителей скоро и вовсе пропадет», - сказал Вольтри.
«Эстонские учителя понимающие и готовые идти на уступки, и мы предложили несколько решений, чтобы достичь цели в течение четырех лет. Будем надеяться, что здравомыслие восторжествует. Но если правительство все же намерено нарушить свое слово, то, видимо, нам придется объявить забастовку, чтобы привлечь внимание к кризису в сфере образования», - добавил глава Союза работников образования.
В ходе недавнего опроса, проведенного по заказу Института социальных исследований и организованного Norstat Eesti AS, жителей Эстонии спросили, как они относятся к возможной забастовке учителей и какой должна быть зарплата учителей. 63 процента поддержали возможную забастовку, а 92 процента респондентов высказали мнение, что учителя должны получать как минимум такую же или более высокую зарплату, как и другие специалисты с высшим образованием.