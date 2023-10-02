Пн, 2.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Жертва сексуального насилия: «Я стала отключаться, не могла дышать. Пришлось вернуться в больницу»

Эва Самолберг-Палми
, главный редактор "Virumaa Teataja"
Facebook
Comments
Жертва.
Жертва. Фото: Toomas Erapart

В начале этого года в полицию обратилась 20-летняя Трийну. Ее изнасиловали. Всего девушка сделала три заявления по поводу разных эпизодов, первое из которых произошло, когда Трийну было восемнадцать.

Трийну было восемнадцать лет, и она была влюблена в своего молодого человека Танеля. Однако Танель был одержим стремлением контролировать, в какой-то момент Трийну это перестало устраивать, и она решила прекратить отношения. Танеля, который всегда чувствовал, что имеет власть над девушкой, такой ход вещей не устраивал, он позвал Трийну встретиться, чтобы поговорить. Вместо этого он напал на девушку, душил ее и, наконец, изнасиловал Трийну.

Что такое сексуальное насилие?

По определению Всемирной организации здравоохранения, сексуальное насилие – это любой половой акт или попытка вступить в половой акт, нежелательные комментарии с сексуальным подтекстом или попытки сблизиться, либо иные принудительные действия против сексуальности человека со стороны другого человека, независимо от их отношений с жертвой, и где бы то ни было, будь то дома, на работе или где-либо еще (Jewkes, Sen and Garcia-Moreno 2002).

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх