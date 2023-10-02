Жертва сексуального насилия: «Я стала отключаться, не могла дышать. Пришлось вернуться в больницу»

Трийну было восемнадцать лет, и она была влюблена в своего молодого человека Танеля. Однако Танель был одержим стремлением контролировать, в какой-то момент Трийну это перестало устраивать, и она решила прекратить отношения. Танеля, который всегда чувствовал, что имеет власть над девушкой, такой ход вещей не устраивал, он позвал Трийну встретиться, чтобы поговорить. Вместо этого он напал на девушку, душил ее и, наконец, изнасиловал Трийну.