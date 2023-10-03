«Эстонским рабочим придется переезжать из Финляндии обратно в Эстонию» и другие последствия войны

Зачем Саули Ниинистё постоянно говорит о рисках ядерной войны. Станет ли Финляндия первой страной ЕС, которая откроет двери для России после войны в Украине. Что ждет эстонских рабочих в Финляндии, а что ждет россиян, убежавших от войны через российско-финскую границу. Об этом Rus.Postimees рассказал политолог из Хельсинки.