Эксперт по недвижимости: потребность в офисных площадях в Эстонии никуда не пропадет

По словам консультанта Uus Maa Ärikinnisvara Кристи Тамм, в Эстонии не наблюдается такой очевидной тенденции по освобождению бизнес-площадей, как, например, в США, где пустуют целые офисные здания.
«Пандемия коронавируса подвергла компании испытанию, вынудив их внедрить модели удаленной работы и гибкой организации труда. На фоне неопределенной экономической ситуации, на рынке офисных помещений в этом году все еще достаточно спокойно, и многие компании сейчас находятся в выжидательной позиции», - написала Тамм в своем обзоре рынка коммерческой недвижимости.