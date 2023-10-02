Эксперт по недвижимости: потребность в офисных площадях в Эстонии никуда не пропадет

«Пандемия коронавируса подвергла компании испытанию, вынудив их внедрить модели удаленной работы и гибкой организации труда. На фоне неопределенной экономической ситуации, на рынке офисных помещений в этом году все еще достаточно спокойно, и многие компании сейчас находятся в выжидательной позиции», - написала Тамм в своем обзоре рынка коммерческой недвижимости.

По ее словам, в Таллинне и других регионах Эстонии, по сравнению с крупнейшими городами мира, передвигаться между домом и работой гораздо проще, поэтому после пандемии многие компании снова стали отдавать предпочтение работе в офисе. «Компании понимают, что физические встречи и творческая рабочая атмосфера по-прежнему необходимы для создания корпоративной культуры и чувства лояльности сотрудников», - отметила консультант.