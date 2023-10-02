Уже более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха бежали в Армению – почти все его население

Президент непризнанного Карабаха Самвел Шахраманян пока остается в Степанакерте с группой чиновников. В понедельник власти самопровозглашенного региона заявили, что они пробудут там до тех пор, пока не завершатся операции по поиску погибших и пропавших без вести в результате недавних боев и взрыва на топливном складе.

В воскресенье в Нагорном Карабахе побывала миссия ООН.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Кавита Белани отметила, что общее число вынужденных переселенцев, спасающихся от азербайджанской армии, установившей контроль над Нагорным Карабахом, может уже в ближайшие дни вырасти до 120 тысяч. Это приблизительно соответствует всему населению армянского анклава.

По словам представителя УВКБ, в регистрационных центрах Армении, где занимаются приемом беженцев, собрались огромные толпы усталых и напуганных людей, которые девять месяцев фактически прожили в условиях блокады.

«Мы готовы принять до 120 тысяч человек, - заверила Кавита Белани, отвечая на вопрос о количестве беженцев, - но сейчас, на данном этапе, очень сложно предсказать, сколько их будет всего».

Она также уточнила, что первоначально в Ереване рассчитывали на прием 70-90 тысяч беженцев, однако эти цифры необходимо обновить.

Почти треть общего числа беженцев из Нагорного Карабаха составляют дети, сообщила журналистам региональный директор ЮНИСЕФ Регина де Доминицис.