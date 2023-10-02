Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 2 октября: Форум свободной России в Таллинне, как Ласнамяэ борется с крысами, водородный автобус на улицах столицы и приручение гидроцикла
Сегодня в выпуске:
- Десятки российских оппозиционных, а также украинских политиков и общественных деятелей собрались в Таллинне на антивоенную конференцию Форума свободной России. Что обсуждалось во время дискуссий и каковы перспективы скорого завершения войны и политических изменений в коридорах власти в Кремле?
- Сообщения по стране: свыше пятидесяти иностранных граждан не были допущены в Эстонию; МИД Эстонии заверил, что в сфере образования нет дискриминации; действительно ли на детских площадках процветает «детский бандитизм»?
- Крысы заполонили Ласнамяэ. Управа столичного района приступает к масштабным мерам по борьбе с расплодившимися в городе грызунами. Как и где будет проводиться дератизация, и что стоит учесть жителям Таллинна?
- Новый этап «зеленой революции» в эстонской столице. По улицам города в качестве эксперимента проедет автобус на водородном топливе. В чем его преимущество и не опасен ли такой транспорт для пассажиров?
- Международная панорама: Трагические последствия пожара в ночном клубе в Испании; Сотни тысяч поляков вышли на улицы Варшавы; красочное шоу тысяч квадрокоптеров в честь годовщины основания КНР
- Скорость, свобода, море - все больше жителей страны открывают для себя увлекательную возможность промчаться с ветерком по водной глади на гидроцикле. Наша корреспондент не только выяснила подробности этого популярного хобби и услышала немало захватывающих историй, но и сама уселась за руль!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 2 октября.