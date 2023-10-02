The New York Times: Россия, вероятно, готовится к испытаниям перспективной крылатой ракеты

На снимке, сделанном утром 20 сентября, журналисты обнаружили на стартовой площадке на архипелаге Новая Земля технику, в том числе грузовик с прицепом, который, по данным NYT, соответствует размерам ракеты. В то же время укрытие от непогоды, которое обычно прикрывает стартовую площадку, было убрано в сторону. К полудню трейлер исчез, а укрытие вернулось в исходное положение, пишет издание.

На спутниковых снимках от 28 сентября вокруг стартовой площадки вновь была замечена активность - около площадки стоял грузовик, а укрытие было отодвинуто в сторону.

Также газета отметила, что 31 августа российские власти выпустили уведомление, в котором рекомендовали пилотам избегать «временно опасной зоны» над частью Баренцева моря и в нескольких километрах от стартовой площадки Паньково. Такое же уведомление, пишет NYT, выпускали перед испытанием «Буревестника» в 2019 году.

Норвежская экологическая организация Bellona, изучившая спутниковые снимки, отметила, что в начале августа на авиабазе Рогачево, расположенной примерно в 160 километрах от стартовой площадки, были замечены два самолета «Росатома», которые используются для сбора данных о пусках ракет. Они оставались на базе как минимум до 26 сентября. Во время испытаний «Буревестника» в 2018 году самолеты того же типа также находились недалеко от места проведения испытаний, пишет NYT.