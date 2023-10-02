Yle: в Россию из ЕС в обход санкций поставляют люксовые автомобили

Для этого сотрудники издания прикрепили радиомаяки к двум автомобилям. По данным изменения, люксовые машины грузят на судна в Германии, перевозят в Финляндию, а затем вывозят контрабандой в Россию. В частности, поставки осуществляются через финский порт «Котка».

Новые люксовые автомобили по-прежнему пользуются спросом в России, отмечают в редакции. Большая часть новых машин попадает в Россию из Казахстана и Армении, которые не вводили санкций против РФ.

Журналисты рассказали, что они прикрепили маленькие радиомаяки на новые легковые автомобили, пересекающие российскую границу - на темно-синий BMW X3 и белый Lexus RX350.

Как выяснили в Yle, после пересечения границы автомобили попали в Санкт-Петербург, затем - в Москву в место, похожее на пункт сбора новых автомобилей, а через несколько недель машины оказались в Томске. Lexus находился в местном автосалоне, а BMW передвигался по городу. «Делаем вывод, что он продан и новый владелец взял автомобиль в эксплуатацию», - рассказали журналисты.

«Финским властям трудно поймать компании, нелегально экспортирующие товары в Россию. Цепочка компаний, участвующих в этом процессе, может быть длинной, но ключевую роль играют транспортные фирмы. Именно они делают возможной контрабанду в Россию. В Финляндии зарегистрировано несколько транспортных компаний с российским капиталом, которые ездят из финских портов до пограничной станции Ваалимаа. На компании также обратили внимание в транспортной отрасли», - рассказали в Yle.