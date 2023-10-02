Поставки электромобилей Tesla упали

В понедельник Tesla заявила, что поставки новых автомобилей в третьем квартале упали по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но годовой целевой объем продаж компании остался прежним.
Производитель электромобилей, возглавляемый Илоном Маском, заявил в пресс-релизе, что последовательное снижение произошло «из-за запланированных остановок для модернизации завода».
С июля по сентябрь было поставлено 435 059 автомобилей, что примерно на семь процентов меньше, чем тремя месяцами ранее.
На телефонной конференции 19 июля Маск дал понять, что в третьем квартале объемы снизятся, поскольку летом работа на нескольких заводах будет остановлена для проведения модернизации.
В заявлении Tesla не уточняется, какие заводы проходят ремонт, но аналитики Wedbush говорят, что причиной плохих показателей поставок стали более длительные, чем ожидалось, остановки в Шанхае и Остине.
По сравнению со вторым кварталом, производство упало на 10 процентов до 430 488, показывают цифры. Но Tesla подтвердила, что ее годовой целевой объем в 1,8 миллиона автомобилей остался неизменным.
Акции Tesla выросли на 1,05 процента до 252,85 долларов после полутора часов торгов в понедельник.
Tesla опубликует квартальные результаты позже в этом месяце. Во втором квартале компания смогла зафиксировать рост выручки до 24,9 миллиардов долларов, поскольку несколько снижений цен привели к росту продаж.