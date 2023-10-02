Украинские военные позвонили на завод в РФ, чтобы узнать, как управлять трофейным танком

Украинский офицер сообщил, что у него возникли проблемы с захваченным российским танком Т-72Б3 - моделью, широко используемой российскими военными.

В видео не указано, когда и где украинские солдаты захватили танк.

Украинский солдат позвонил человеку, который, по его словам, был сотрудником российской машиностроительной компании «Уралвагонзавод».

Во время разговора украинский офицер высказал много претензий. «Проблема в том, что мы просто не можем им управлять», - сказал офицер.

Сотрудник «Уралвагонзавода», видимо, не знал, что разговаривает с украинским военным. Позже офицер позвонил директору завода. На видео можно услышать, как директор говорит, что о проблемах с танком следует сообщать через WhatsApp.

Директор завода также не знал, что звонивший был представителем ВСУ. В конце разговора тот раскрыл свою личность.

«Когда мы захватим больше таких танков в качестве трофеев, сделайте их лучше, чтобы нам было легче ими управлять. Согласны? Большое спасибо. Берегите себя. Слава Украине», - добавил украинский офицер.