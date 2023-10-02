На «России 1» показали сюжет про угнанный в Украину российский Ми-8 – и обвинили пилота в убийстве двух членов экипажа

23 августа стало известно, что российский вертолет Ми-8 приземлился на украинской авиабазе в Харьковской области. Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber писал, что вертолет пропал «пару недель назад». По его версии, экипаж «по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек ленточку».

Он предположил, что причиной мог стать отказ навигации или «радиоигра» со стороны украинских военных. В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что посадка вертолета произошла в рамках спецоперации украинских военных.

ГУР показала пилота Максима Кузьминова, который, как утверждается, перегнал вертолет в Украину. «Украинская правда» писала, что вместе с Кузьминовым на борту были еще два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В ГУР заявляли, что члены экипажа «приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки».

Сам Кузьминов объяснил свой поступок тем, что он против российского вторжения в Украину и не хотел больше в нем участвовать.

Телеграм-канал Baza писал, что вместе с Кузьминовым на борту находились военнослужащие Никита и Хуршед (их фамилии издание не приводит). По данным канала, Хуршед - уроженец Таджикистана, приехавший учиться в Россию по обмену. Он окончил Сызранское летное училище. В Минобороны заявили, что информация о том, что одним из членов экипажа вертолета был гражданин Таджикистана, не соответствует действительности. Сам вертолет, по данным ведомства, пропал без вести в августе.