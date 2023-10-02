Компания, требовавшая восстановить торговлю с Россией, проиграла в суде

Спор начался с того, что эстонское государство решило прекратить с начала этого года все перевозки грузов, станция отправления которых находится в России или Белоруссии, а также перевозки товаров, происходящих из России или Белоруссии. Решение также коснулось перевозки грузов, не попавших в список международных санкций. В конце прошлого года государственное предприятие AS Operail начало готовить реализацию решения и информировать о нем клиентов.