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Компания, требовавшая восстановить торговлю с Россией, проиграла в суде

Андрес Эйнманн
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Eesti Viljasalv не понравилось, что AS Operail прекратила железнодорожные перевозки в Россию.
Eesti Viljasalv не понравилось, что AS Operail прекратила железнодорожные перевозки в Россию. Фото: Madis Veltman

Таллиннский административный суд отклонил апелляцию компании Eesti Viljasalv OÜ в отношении решения Департамента конкуренции. В этом решении ведомство отказало в удовлетворении жалобы компании Viljasalv, связанной с прекращением железнодорожных перевозок товаров, поступающих из России, включая товары частично российского происхождения.

Спор начался с того, что эстонское государство решило прекратить с начала этого года все перевозки грузов, станция отправления которых находится в России или Белоруссии, а также перевозки товаров, происходящих из России или Белоруссии. Решение также коснулось перевозки грузов, не попавших в список международных санкций. В конце прошлого года государственное предприятие AS Operail начало готовить реализацию решения и информировать о нем клиентов.

Одним из клиентов Operail было OÜ Eesti Viljasalv, которое заключило долгосрочные договоры с расположенными в Эстонии предприятиями на поставку продукции, которая импортируется в Эстонию по железной дороге через Россию или частично российского происхождения.

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