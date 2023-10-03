Привлечь немцев к ответственности: в Варшаве не забыли о невыплаченных репарациях

Характерно теплый вечер конца лета в старом городе Варшавы. Улицы полны туристов, которые изучают внесенные в список наследия ЮНЕСКО здания, наслаждаясь последними мгновениями лета перед началом учебного года.
Однако среди всей этой идиллии выделяется палатка, воздвигнутая прямо перед Королевским замком. Из громкоговорителей доносится призыв: «Привлечем немцев к ответственности!»
Подойдя ближе, можно увидеть экран, на котором попеременно показаны кадры жизни довоенной Варшавы, и те же виды после войны, где остались лишь руины. Улицы, на которых еще несколько лет назад стояли роскошные жилые дома, по которым ходили трамваи и гуляли люди, превратились в развалины.
Помимо видео, на экране время от времени появляются факты о масштабах и результатах планомерной истребительной работы нацистов. Хронологически кульминацией зверств является приказ руководителя СС Генриха Гиммлера от 9 октября 1944 года о снесении Варшавы с лица земли после подавления восстания.
«Этот город должен полностью исчезнуть с земной поверхности и служить лишь транспортным узлом для вермахта. Там не должно остаться камня на камне. Мы должны сровнять каждое здание с землей», - цитируются слова Гиммлера.
В августе того же года Парижу, столице Франции, удалось избежать подобной участи, но в Варшаве дела обстояли иначе. По данным ООН, были разрушены более 85 процентов довоенных построек города. Перед началом войны население Варшавы составляло почти полтора миллиона человек, но к моменту прихода Красной Армии в январе 1945 года город практически опустел - сотни тысяч бежали, до 200 тысяч были убиты нацистами.
Описание всех военных зверств заканчивается заявлением: «Германия никогда не выплачивала репарации Польше за разрушения, причиненные во время Второй мировой войны, включая [подавление] Варшавского восстания».
Теперь мы понимаем, что за люди стоят у палатки. Это проправительственные гражданские активисты, собирающие подписи под требованием к Берлину выплатить компенсацию за разрушения военного времени.
Восставший из пепла, как феникс
Для гостей, знакомых с трагической новейшей историей польской столицы, не будет большим удивлением тот факт, что Старый город, имитирующий атмосферу конца XVIII века, был практически полностью перестроен за десятилетия после войны. Одним из последних в 1984 году был завершен грандиозный Королевский замок, от которого после 1944 года остались лишь две стены и груда обломков.
Хотя Варшава ни в коем случае не является единственным местом в Польше, которое хранит столь разрушительные воспоминания о Второй мировой войне, страдания и возрождение столицы по-прежнему символизируют остальную часть истории страны до и после войны. Сами поляки любят сравнивать Варшаву с фениксом, ведь ее Старый город буквально восстал из пепла.
Уникальность Старого города, построенного на основе сохранившихся во время войны планов домов и довоенных фотографий, была признана ООН еще в 1980 году, когда исторический центр города включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Важную роль в реконструкции Старого города сыграли картины венецианского художника XVIII века Бернардо Беллотто, изображающие улицы Варшавы - они представлены и в нынешнем городском пейзаже.
Для ЮНЕСКО отличительная особенность восстановленного Старого города Варшавы во многом заключается в масштабности и стандартности инициативы, направленной на тщательную увязку сохранившихся после войны элементов с новыми зданиями. В частности, исторический центр Варшавы отвечает второму и шестому критериям, предъявляемым к объектам Всемирного наследия.
Правительство требует поствоенных репараций
С момента прихода к власти в 2015 году нынешняя правящая партия Польши «Закон и справедливость» («ЗиС») пообещала заставить Германию заплатить за разрушения Второй мировой войны. С 2017 года правительство готовит доклад о стоимости ущерба, нанесенного нацистами, который в прошлом году оценивался в 1,3 триллиона евро, сообщает AFP.
До сих пор Германия неоднократно отвергала претензии Польши, ссылаясь на принятое в 1953 году решение отказаться от репарационных претензий к Восточной Германии. По мнению Варшавы, документ был подписан 70 лет назад под давлением Советского союза, поэтому Германия до сих пор имеет моральное обязательство компенсировать Польше ущерб, нанесенный войной.
Несмотря на то, что Германия и Польша являются членами НАТО и ЕС и тесно связаны между собой как соседи-союзники, некоторые польские политические обозреватели характеризуют отношение правительства к Германии как параноидальное.
Аналогичное мнение высказывают и ряд польских оппозиционных политиков, которые рассматривают антигерманскую риторику как попытку правящей партии подтвердить свою поддержку в преддверии выборов, но считают маловероятным, что правительству удастся получить деньги от Берлина.
«Инициатива "ЗиС" по военным репарациям появляется уже несколько лет, когда им нужно создать политический нарратив, - так в начале этого года прокомментировал тему военных репарацией председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши Дональд Туск. - Речь идет не о каких-то репарациях со стороны Германии, а о политической кампании».
Для Берлина вопрос заморожен
В начале года МИД Польши заявил, что в правительстве Германии ответили на очередное требование о репарациях: для Берлина вопрос заморожен и никаких планов начинать переговоры по этой теме не планируется.
Точку зрения Германии по этому вопросу в конце весны высказал ее посол Томас Баггер в эфире «Польского радио 24». Он признал, что история играет очень важную роль в польском обществе, но подчеркнул, что в нынешней дискуссии о репарациях поляки слишком много смотрят в прошлое и полностью игнорируют будущее.
В интервью Баггер сравнил проблему репараций с «ящиком Пандоры», подтвердив твердую позицию Берлина не вступать в переговоры по этому вопросу. В то же время евродепутат отметил, что в последние годы взгляды Германии на европейскую политику становятся все более схожими с польскими, что должно позволить странам пойти на большее количество компромиссов на политическом уровне.
«Немцы понимают, что они должны серьезно относиться к боли и эмоциям поляков, связанным со Второй мировой войной, - сказал Баггер. - Но этот вопрос [о репарациях] - ящик Пандоры, и для всех европейцев будет лучше, если этот ящик останется нетронутым».
Берлин пытается выразить свое понимание через извинения и признание ущерба, нанесенного нацистами. Например, канцлер Германии Вилли Брандт, который в 1970 году встал на колени перед памятником героям гетто в Варшаве, вошел в историю как апологет нацистских преступлений, а в Варшаве в его честь воздвигнут памятник.
Одно из последних крупных извинений от имени Германии принес президент Франк-Вальтер Штайнмайер в 2019 году, когда Варшава отмечала 80-летие начала Второй мировой войны. В своем обращении Штайнмайер подчеркнул как историческую вину Германии, так и ее постоянную ответственность.
В прошлом месяце Германия объявила о планах построить польско-немецкий дом в Берлине в память о страданиях польского народа в период с 1939 по 1945 год, когда в результате войны погибло более пяти миллионов польских граждан. В годовщину Варшавского восстания, которая также произошла в прошлом месяце, посольство и консульства Германии в Польше приспустили свои флаги в знак траура.