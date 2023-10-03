Привлечь немцев к ответственности: в Варшаве не забыли о невыплаченных репарациях

Однако среди всей этой идиллии выделяется палатка, воздвигнутая прямо перед Королевским замком. Из громкоговорителей доносится призыв: «Привлечем немцев к ответственности!»

Подойдя ближе, можно увидеть экран, на котором попеременно показаны кадры жизни довоенной Варшавы, и те же виды после войны, где остались лишь руины. Улицы, на которых еще несколько лет назад стояли роскошные жилые дома, по которым ходили трамваи и гуляли люди, превратились в развалины.

Помимо видео, на экране время от времени появляются факты о масштабах и результатах планомерной истребительной работы нацистов. Хронологически кульминацией зверств является приказ руководителя СС Генриха Гиммлера от 9 октября 1944 года о снесении Варшавы с лица земли после подавления восстания.

«Этот город должен полностью исчезнуть с земной поверхности и служить лишь транспортным узлом для вермахта. Там не должно остаться камня на камне. Мы должны сровнять каждое здание с землей», - цитируются слова Гиммлера.

Рыночная площадь Старого города Варшавы в августе 1944 года. Фото: Ewa Faryaszewska/varssavi Muuseum/wikimedia Commons

В августе того же года Парижу, столице Франции, удалось избежать подобной участи, но в Варшаве дела обстояли иначе. По данным ООН, были разрушены более 85 процентов довоенных построек города. Перед началом войны население Варшавы составляло почти полтора миллиона человек, но к моменту прихода Красной Армии в январе 1945 года город практически опустел - сотни тысяч бежали, до 200 тысяч были убиты нацистами.