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Выяснилась предполагаемая причина, по которой около ста подростков собрались на разборки

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Выяснений отношений между подростками из Пыльва и Выру.
Выяснений отношений между подростками из Пыльва и Выру. Фото: Kuvatõmmis

В Пыльва толпа из местных жителей и молодых людей из Выру собралась на улице в пятницу вечером, и в воздухе витал конфликт.

«В пятницу вечером около девяти часов в полицию поступило сообщение из Пыльва о том, что на улице Пийри собралось большое количество людей. Когда прибыли полицейские патрули, толпа сразу начала расходиться, но, по оценкам, на там могло находиться до ста человек в возрасте от 14 до 30 лет», - сказал руководитель группы Юго-восточного полицейского участка Тайсто Паю.

Конфликт начался в социальных сетях

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