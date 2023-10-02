Выяснилась предполагаемая причина, по которой около ста подростков собрались на разборки

«В пятницу вечером около девяти часов в полицию поступило сообщение из Пыльва о том, что на улице Пийри собралось большое количество людей. Когда прибыли полицейские патрули, толпа сразу начала расходиться, но, по оценкам, на там могло находиться до ста человек в возрасте от 14 до 30 лет», - сказал руководитель группы Юго-восточного полицейского участка Тайсто Паю.