МНЕНИЕ ⟩ Йыхви как учебный рай: иностранные школьники впечатлены эстонскими возможностями

От шахт до монастырей

Третий день проекта начался с интересных семинаров по созданию движущихся 3D-изображений и программированию роботов, что придало нашей неделе и оттпенки волшебства и технической магии. Сначала студенты программировали движения своих товарищей, а затем - роботов Lego. Всех роботов удалось привести в движение, и это был еще один успешный этап совместного обучения.

Затем нас ожидало увлекательное путешествие внутрь земли, в шахту, где мы понаблюдали за процессом добычи сланцевой нефти на глубине в семь метров под землей. Впечатления от посещения штольни и проезда на вагонах под землей останутся в памяти надолго. Посещение же Пюхтицкого женского монастыря оставило у участников проекта глубокие духовные впечатления и вызвало благоговение перед искусством и архитектурой.

Четвертый день начался с художественных мастерских, где ученики из Польши, Турции, Португалии, Румынии и Эстонии создали коллаж из фотографий, ранее сделанных в течение проектной недели. Коллаж представлял из себя первые буквы, символизирующие предметы науки, техники и искусства, которые являются главным мотивом проекта.

Затем все ученики нашей школы вместе с иностранными гостями приняли участие в XIV Школьных Олимпийских играх. Броски по мишеням, забеги на 100 метров, крикет, фрисби и старинные боулинговые состязания наполнили день весельем и соревновательным духом.