МНЕНИЕ ⟩ Йыхви как учебный рай: иностранные школьники впечатлены эстонскими возможностями

В конце сентября завершился международный проект краткосрочного обмена учащимися Erasmus+ We do STEAM together, в котором принимала участие молодежь из Польши, Турции, Португалии, Румынии и Эстонии. Эстонию в этом проекте представляла Йыхвиская Кесклиннаская школа. Неделя краткосрочного обмена в уединенном Йыхви, среди величественных эстонских пейзажей, оставила непередаваемые впечатления в сердцах участников мероприятия.