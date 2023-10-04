В Йыхви на днях завершился состоявший из пяти этапов проект краткосрочного обмена учащимися, в котором приняли участие представители пяти европейских стран. Галина Сафронова, руководитель проектов Йыхвиской Кесклиннаской школы, рассказывает об эстонском этапе, в рамках которого молодые люди, приехавшие в Эстонию из разных регионов Европы, смогли свести увелекательное знакомство и с современной системой образования Эстонии, и с историей эстонской культуры.
МНЕНИЕ ⟩ Йыхви как учебный рай: иностранные школьники впечатлены эстонскими возможностями
В конце сентября завершился международный проект краткосрочного обмена учащимися Erasmus+ We do STEAM together, в котором принимала участие молодежь из Польши, Турции, Португалии, Румынии и Эстонии. Эстонию в этом проекте представляла Йыхвиская Кесклиннаская школа. Неделя краткосрочного обмена в уединенном Йыхви, среди величественных эстонских пейзажей, оставила непередаваемые впечатления в сердцах участников мероприятия.
Первый день нашей недели был посвящен путешествию в Таллинн, столицу Эстонии, и этот день прошел под знаком доминирования исторических ноток в настроениях учеников. Международные группы учащихся погрузились в атмосферу Старого города, играли в городскую головоломку, открывали многогранность и культурное наследие столицы Эстонии. Также всех ждал Морской музей с его множеством кораблей и даже подводной лодкой, что сообщило познавательному дню и приключенческий колорит.
Второй день был отдан погружению в мир науки и техники. Он стартовал с посещения атмосферной метеостанции. Совместно с эстонскими сверстниками, иностранные учащиеся изучали тонкости анализа погоды по показателям температуры, давления и облачности.
Двери в мир технологий
Йыхвиская Кесклиннаская школа является истинным учебным раем, где классы оборудованы последними техническими достижениями. Наши гости также приняли участие в семинаре, используя беспроводные датчики Pasco, позволяющие считывать температуру, давление, интенсивность света или его скорость. Студенты должны были запрограммировать датчики, а затем провести измерения.
Этот опыт приоткрыл им двери в мир современных технологий. После обеда группа отправилась на экскурсию в близлежащий Национальный парк Тойла, где прекрасная природа и виды на Финский залив создали для всех незабываемую атмосферу. Экскурсию «Парк Тойла-Ору - музей под открытым небом» на английском языке отлично провела группа наших выпускников под руководством Людмилы Петровны Загорулько.
От шахт до монастырей
Третий день проекта начался с интересных семинаров по созданию движущихся 3D-изображений и программированию роботов, что придало нашей неделе и оттпенки волшебства и технической магии. Сначала студенты программировали движения своих товарищей, а затем - роботов Lego. Всех роботов удалось привести в движение, и это был еще один успешный этап совместного обучения.
Затем нас ожидало увлекательное путешествие внутрь земли, в шахту, где мы понаблюдали за процессом добычи сланцевой нефти на глубине в семь метров под землей. Впечатления от посещения штольни и проезда на вагонах под землей останутся в памяти надолго. Посещение же Пюхтицкого женского монастыря оставило у участников проекта глубокие духовные впечатления и вызвало благоговение перед искусством и архитектурой.
Четвертый день начался с художественных мастерских, где ученики из Польши, Турции, Португалии, Румынии и Эстонии создали коллаж из фотографий, ранее сделанных в течение проектной недели. Коллаж представлял из себя первые буквы, символизирующие предметы науки, техники и искусства, которые являются главным мотивом проекта.
Затем все ученики нашей школы вместе с иностранными гостями приняли участие в XIV Школьных Олимпийских играх. Броски по мишеням, забеги на 100 метров, крикет, фрисби и старинные боулинговые состязания наполнили день весельем и соревновательным духом.
После обеда в программе была поездка в Нарву. Студенты осмотрели два огромных укрепленных замка - на эстонской и российской сторонах, а также прогулялись по пограничной реке. Ситуация на границе казалась спокойной и дружелюбной, и множество рыбаков предавались своему хобби с обеих сторон. На обратном пути группа остановилась в Силламяэ, где прекрасная солнечная погода позволила всем насладиться видами и погрузиться в атмосферу прибрежного города. Вечером иностранные учащиеся провели время со своими эстонскими друзьями, что стало отличным завершением дня.
Приятное удивление
Пятый и последний день проекта начался с увлекательных художественных мастерских, в которых участники создавали простые электрические цепи и иллюминированные открытки. Затем нас ждала презентационная программа об эстонских символах и короткая лекция об образовании в Эстонии. Удивление у иностранных учащихся вызвала информация о том, что эстонские сверстники имеют всего 32 урока в неделю. Далее последовала церемония награждения за успехи в спортивных соревнованиях, где были вручены медали победителям в различных видах спорта, а также сертификаты участия в проекте.
После обеда все участники проекта отправились на экскурсии в две другие школы в Йыхви. Современная архитектура, отличное оборудование и продуманные образовательные решения произвели огромное впечатление на всех иностранных учеников и преподавателей. Все узнали, что в Эстонии для строительства школ привлекают выдающихся архитекторов, и каждая школа проектируется в сотрудничестве с учителями, что создает оптимальные условия для обучения. Это делает Эстонию лидером в исследованиях PISA.
Неделя, проведенная вместе, с семинарами и экскурсиями, надолго останется в памяти каждого участника. Ближе к вечеру пятого дня группы из Польши, Турции, Португалии и Румынии отправились в Таллинн, откуда на следующий день начался их путь домой.
Неделя обмена стала своеобразным литературным произведением, где каждая страница наполнялась новыми знаниями, яркими моментами и неизгладимыми впечатлениями. Эта неделя подтвердила, что образование и дружба могут преодолевать границы и объединять молодежь из разных стран, делая мир богаче за счет знаний и культурного разнообразия.