Репортаж о «хороших русских» ⟩ Лед тронулся: российская оппозиция собралась в Таллинне и постановила воевать

Речь Арестовича производила благотворный эффект. Даже модератор дискуссии – давно живущий в Праге политолог Александр Морозов – обрадовался, что нравится Арестовичу и почти перестал задавать вопросы. Хотя накануне, рассуждая о неосталинизме в современной мифологии России, он явно не видел выхода из ужасного положения, в котором оказалась историческая родина. Его коллеги по дискуссии Михаил Лотман и Андрей Архангельский спорили, что важнее для России – беззаконие или насилие, а Гарри Каспаров пытался примирить их, говоря, что важнее империя.

Дискуссия о «неосоветской мифологии Кремля»: Михаил Лотман, Гарри Каспаров, Александр Морозов, Александр Черкасов, Андрей Архангельский. Фото: Ян Левченко

А когда заговорил Арестович, все это показалось уже совершенно неважным, хотя вроде как речь о лучших спикерах в своих областях. В общем, происходил гипноз. «У вас есть явная субъектность! А что вас мало, так ведь у пророка Мухаммеда было сначала 12 человек, - фантазировал экс-внештатный советник: - И у еще одного человека было 12 учеников, один из которых его предал». Эта более точная, но столь же лестная параллель вызвала в аудитории довольный смех.

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