Второго октября в конференц-зале отеля Radisson Collection прошла Пятая антивоенная конференция Форума свободной России. Эта организация с 2016 года пытается объединить оппозиционных политиков, покинувших соседнюю страну. Как смог понять корреспондент Rus.Postimees, это наконец-то удалось. Впрочем, даже теперь, когда цели ясны и задачи определены, не обошлось без фирменных конфузов.
Репортаж о «хороших русских» ⟩ Лед тронулся: российская оппозиция собралась в Таллинне и постановила воевать
На самом деле конференция началась в закрытом режиме еще в воскресенье, 1 октября. Рабочие группы обсуждали резолюцию, которую отредактировали, чтобы получить на выходе откровенно сильный документ. Его основные тезисы, по словам сооснователя Форума Гарри Каспарова, не изменились. Они гласят, что война в Украине преступна, режим Путина нелегитимен, а победа должна быть за Украиной с возвращением ей утраченных территорий, включая Крым. Поправка была в том, что впервые российская оппозиционная организация публично признала необходимость вооруженной борьбы с путинским режимом силами россиян.
Выборы – потом, сначала – люди с оружием
«К сожалению, пока позицию форума не разделяют большинство соотечественников, сейчас находящихся за границей, - признал Каспаров. – Мы уже не ставим вопросы, как все будет в России, когда в ней не будет Путина, время этих мечтаний прошло». Гарри Кимович, не называя имен, прошелся по ролику, который живущий в Израиле видеоблогер и политик Максим Кац выпустил 30 сентября, призывая создать коалицию с Михаилом Ходорковским и активистами фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с целью не допустить победы Путина на выборах 2024 года.
По мнению сооснователя форума, подобные действия запутывают западных политиков, которые не готовы гласно признать нелегитимность путинского режима. «В условиях войны остается только черное и белое. Шахматная картинка мне понятна, - пояснил свою метафору экс-чемпион мира. – Нужно убедить Запад, что есть альтернативные россияне, которые могут помочь Украине более активно». Как – разъяснил взявший слово опальный депутат Илья Пономарев, живущий в Украине и призывающий к свержению власти в России.
Еще недавно Пономарев не был в числе желанных гостей Форума свободной России. Отстаиваемая им необходимость поддерживать российские подразделения, воюющие на стороне Украины (такие как легион «Свобода России», РДК и др.) с целью их использования для захвата власти в России, близка не всем. Гарри Каспаров с горечью утверждает, что даже в рядах оппозиции поддержка этого радикального подхода – пока редкое явление. Но ничего не делать тоже нельзя, какими бы «пикейными жилетами» ни казались со стороны участники подобных мероприятий.
Показательно, что в своем официальном приветствии таллиннской конференции экс-президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес солидаризовался как раз с идеей радикализации российской оппозиции. Его риторика блистала оборотами вроде «клептократическая камарилья Путина» или «Данте и Леонардо так же не давали мандата итальянским фашистам, как Толстой и Лобачевский – русским агрессорам». Но сквозь это изящество ясно просвечивала мысль, что быть просто против Путина недостаточно. Война идет слишком долго - нужны дополнительные усилия.
Эти усилия, уверен Пономарев, состоят в том, чтобы начать масштабно поддерживать и пиарить россиян, воюющих на стороне Украины. «Почему они существуют всецело на украинские деньги? –вопрос этот прозвучал, как минимум, резонно. – Русские должны помогать русским, которые там борются с путинизмом, и форум, где объединяются разные оппозиционные силы, должен прямо к этому призывать. И это узнают и услышат, это наша честь», - чеканно закончил видный иноагент.
Арестович сказал атланту расправить плечи
Идею поддержки военизированных формирований, укомплектованных россиянами, Пономарев настойчиво развивал на следующий день. Он участвовал в дискуссии со своими коллегами по украинской политике – Алексеем Арестовичем, чья профессиональная идентичность эффектно размыта, соучредителем украинского Института будущего Сергеем Романенко и депутатом Верховной Рады Олегом Дундой.
На самом деле именно из его выступления следовало, что не победа Украины - условие перемен в России, а наоборот - партизанская борьба в России усилит военные успехи Украины. Дунда заявил, что «победа Украины возможна только при условии, что оккупант в окопах под Запорожьем знает, что у него за спиной горит его собственный дом». И добавил, что рейды необходимы по всему периметру границ РФ с перспективой движения вглубь страны. «Перерастание экспедиционной войны в полноценную гражданскую в России является условием победы Украины», - так говорил Дунда. И он может себе это позволить.
Предсказуемо ярко выступил Арестович. Он воодушевил всех, как и подобает опытному коучу и копирайтеру. «Вы так хорошо дрессированы этим нашим "Слава Украине!", что вздрагиваете: ну, конечно, "Героям слава!", - с обворожительной ухмылкой троллил собравшихся Арестович. – Мне эта ваша дрессировка не нравится. Это чисто украинская история, и вы не обязаны в ней участвовать. Хотя мне и внушает оптимизм общение с вами. Мы что, не видим альтернативной России? Мы же присутствуем на ее форуме! Если бы не было никого, тогда было бы тяжело»!
Речь Арестовича производила благотворный эффект. Даже модератор дискуссии – давно живущий в Праге политолог Александр Морозов – обрадовался, что нравится Арестовичу и почти перестал задавать вопросы. Хотя накануне, рассуждая о неосталинизме в современной мифологии России, он явно не видел выхода из ужасного положения, в котором оказалась историческая родина. Его коллеги по дискуссии Михаил Лотман и Андрей Архангельский спорили, что важнее для России – беззаконие или насилие, а Гарри Каспаров пытался примирить их, говоря, что важнее империя.
А когда заговорил Арестович, все это показалось уже совершенно неважным, хотя вроде как речь о лучших спикерах в своих областях. В общем, происходил гипноз. «У вас есть явная субъектность! А что вас мало, так ведь у пророка Мухаммеда было сначала 12 человек, - фантазировал экс-внештатный советник: - И у еще одного человека было 12 учеников, один из которых его предал». Эта более точная, но столь же лестная параллель вызвала в аудитории довольный смех.
Будет ли атлант платить, когда и сколько
Здравая мысль Арестовича, что тоталитарные режимы кажутся вечными и рушатся за сутки, не могла не вселить в присутствующих надежду. Бывший офицер ФСБ, политик и основатель династии оппозиционеров Геннадий Гудков, сделал, по его словам, программное заявление: «Время пустых резолюций прошло, настало время действовать. Хотя я и совершенно согласен с резолюцией, которая была принята на этой конференции». После чего пожаловался на упреки украинцев и внезапно попросил у потенциальных инвесторов денег на телеканал, с помощью которого нужно срочно начинать промывать мозги россиянам.
Зато у известной активистки Евгении Чириковой, координирующей помощь беженцам в Эстонии, есть все основания, чтобы постоянно просить денег. Это часть ее работы. И если источником оптимизма Арестовича был Форум свободной России, то для Чириковой это – идея волонтерства. В перерыве после дискуссии в разговоре с корреспондентом Rus.Postimees она призналась, что рада достигнутому на форуме согласию: «Даже я это ощущаю, хотя совершенно погружена в свой мир, где ничего не замечаю и хожу с протянутой рукой!».
На дискуссии, посвященной экономике войны, традиционно фигурировали цифры. Особенно впечатлил доклад украинского экономиста Михаила Кухара, который быстро произнес множество специальных терминов, отчего корреспондент Rus.Postimees испытал безотчетный подъем. Такое бывает, когда слушаешь человека, свободно владеющего предметом, о котором сам рассуждаешь в обыденных, если не откровенно дремучих понятиях.
Однако два главных вопроса этого доклада оказались, по-видимому, доступны всем. Вопрос, волнующий Украину, - как именно будут осуществляться репарации в исполнении «прекрасной России будущего»? И чтобы ответить на него, следует проработать вопрос: какой должна быть политика национализации активов, которые присвоила себе нынешняя власть в России? На это оппозиция ничего не успела ответить, потому что доклад был достаточно долгим.
Также Кухар предложил неожиданную модель экономической архитектуры для России после Путина под названием «народный капитализм». Имеется в виду система, где богатство и крупные компании опираются на кошельки граждан. Тогда до всякой войны граждане будут выходить на улицу, реагируя на неправильные политические решения, приводящие к падению уровня жизни. Этот сценарий горизонтального распределения благ мог бы выглядеть «честной приватизацией» страны, если таковая вообще возможна. Применительно к России этот вопрос задается часто – возможно ли там что-либо…
Великовозрастные мужчины и чуть-чуть женщин
Показательным конфузом конференции было слабое представительство женщин и молодежи. На образовательных и культурных мероприятиях женщин обычно больше, чем мужчин, молодежь – в зависимости от тематики. Не то чтобы с политикой дело обстояло иначе, но на этом форуме маскулинный и возрастной перекос сразу бросился в глаза. Скорее всего, никто ничего не имел в виду, но диапазон спикеров от зрелого до почтенного объяснял эту закономерность.
Внутри этого конфуза оказался другой, а именно – тактика одного из модераторов. Речь идет о дискуссии под названием «Русская вина», где выносился на обсуждение чувствительный вопрос: должны ли страдать все россияне по паспорту, даже если они «против Путина и хватит об этом». Модератором этой дискуссии был известный российский политик Леонид Гозман, который пережил в России арест за «отождествление СССР и нацистской Германии» и выехал сравнительно недавно.
Остроты добавило участие в дискуссии венецианской художницы Катерины Марголис. Вокруг ее имени в соцсетях кипят страсти, вызванные ее непримиримым отношением к «хорошим русским». То есть, собственно, к тем, кто по большей части составляет круг людей, объединенных Форумом свободной России. Было ясно, что соседство Гозмана и Марголис неслучайно. Сравнительно недавно между ними наблюдались трения в тех самых соцсетях, где мужская сторона повела себя несдержанно, за что перед дискуссией принесла публичные извинения. И они были приняты.
Гозман сразу ставит вопрос ребром: «Возможна ли демократия в России?». И хотя на это вряд ли что-то можно ответить, участники неплохо выкручиваются. Тогда ведущий вбрасывает вопрос, явно волнующий его самого: «Вернетесь ли вы в Россию?». Проблема с этим вопросом в том, что в дискуссии участвуют онлайн литовский физик, политик, член Европарламента Андрюс Кубилюс и украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.
Вопрос, как спешит уточнить Гозман, адресован только российским участникам. Для чего нужна эта сегрегация, становится ясно, когда Гозман заявляет, что он «тут не подставка для микрофона» и сообщает, что лично он вернется «первым рейсом». Понятно, что необходимостью сделать это заявление и ограничивается смысл заданного вопроса.
На следующем вопросе Огрызко произносит несколько фраз по-украински, и Гозман просит его говорить по-русски. Катерина Марголис успевает включить микрофон и сказать, что форум мог бы обеспечить перевод. И здесь не о чем спорить - организаторам просто повезло, что участники, например, с литовской или эстонской стороны «по умолчанию» говорят по-русски. А когда Гозман принимается перебивать Огрызко и говорить ему за весь зал: «Мы тут вас не понимаем», уже не остается никаких сомнений. Этот перформанс на глазах реализует идею «русской вины».
В дискуссии также участвуют политолог Дмитрий Орешкин и журналист Евгений Киселев. Первого Гозман называет «хорошим географом», признавшись, что ничего не понимает в географии. Затем уточняет, что Орешкин - «блистательный публицист» и добавляет, что он его старый друг. Киселев рекомендуется как, журналист, позиционирующий себя как украинский. Но «для большинства из нас» он российский журналист, автор передачи «Итоги». Какие могут быть сомнения.
И вот на фоне всего этого звучит вопрос Владимиру Огрызко: а простят ли когда-нибудь украинцы русских? По-видимому, Гозману хочется заручиться какими-то гарантиями, отсутствие которых лишает его покоя. Но и этого оказывается мало. Под удивленный ропот видавшей виды аудитории Гозман сердито говорит, что ему не нравится идея его вины. «Мы хотим быть Европой, и мы есть Европа, а нас оттуда выкинули!» - сообщает Гозман.
Происходящее все больше напоминает постановку. «Если люди в мире согласятся, что мы все фашисты, нас обнесут забором! - все больше увлекается модератор дискуссии. - Там останутся люди, которые не должны там оставаться! Победа Украины – да-да-да, как можно скорее! Но мы, мы-то имеем право радоваться жизни! Я как психолог это вам, ребята, говорю!».
Дело доходит до того, что давно переехавший в Украину журналист Киселев задает Катерине Марголис вопрос, не кажется ли ей, что к Гозману есть вопросы. Предательство деморализует Гозмана, а тут еще Огрызко спрашивает, как быть с поддержкой Путина в народе. «Россия - это старая усталая женщина! – почти кричит Гозман, - Она просто подчиняется!». Видно, что он сам устал от происходящего. Время дискуссии подходит к концу. Несколько женщин в аудитории настойчиво хотели задать вопросы, но Гозман не дал им это сделать. Аплодисменты. Занавес.