Знаменитый лыжник очень рад новому приобретению: это как увеличение пениса

Речь идет о новом вакс-грузовике, где в период соревнований проходит смазывание лыж. Машина стоила восемь миллионов норвежских крон или почти 700 000 евро.

«Приобретение такого грузовика можно сравнить с увеличением пениса, - сказал 17-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе. - Он был нужен нам накануне сезона, с ним мы покажем свою силу. Теперь у нас в три-четыре раза больше места, чем раньше. Надеюсь, многие захотят работать в нашей команде. Не могу дождаться начала сезона».