В Пакистане арестовали шайку, которая вырезала у людей почки, причем иногда без их ведома

Глава правительства пакистанской провинции Пенджаб Мохсин Накви сказал в воскресенье на пресс-конференции, что операции по удалению почки доктор Фавад Мухтар проводил дома, притом зачастую без согласия пациентов-доноров.

По словам Накви, доктору в качестве ассистента при операциях помогал автомеханик по профессии; он же помогал завлечь на операцию пациентов больниц.

Таким образом они провели как минимум 328 операций, при этом как минимум три донора в результате умерли.

По данным следствия, арестованные продавали почки по 10 миллионов рупий (120 тысяч долларов) для иностранных пациентов и по три милллиона рупий - для пакистанских.

Мохсин Накви сообщил, что доктора Мухтара арестовывали уже пять раз, но он всякий раз при помощи коррумпированных полицейских оказывался наа свободе.

Шайка торговцев почками действовала в основном в 13-миллионном Лахоре, в городе Таксила недалеко от столицы, Ислаамабада, а также в пакистанской части Кашмира.

«Нелегальных операционных и трансплантаций на самом деле гораздо больше. Это - те, о которых мы имеем подтверждение», - сказал Накви.

Торговля человеческими органами в Пакистане была законодательно запрещена в 2010 году. Надеясь остановить массовую продажу органов за границу самими донорами, врачами и посредниками, власти ввели жесткие наказания за нее: десять лет тюрьмы и огромные штрафы.

Но это не помогло: торговля органами в Пакистане с его бедным населением и коррумпированными правоохранительными органами по-прежнему процветает.