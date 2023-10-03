Головной офис Партии реформ начал работу на новом месте

Головной офис Партии реформ переехал с улицы Тынисмяэ в бизнес-здание Эндла.
По словам Тимо Суслова, процесс переезда в настоящее время почти завершен.
«Договор аренды офиса, находившегося в Тынисмяэ в течение многих лет, закончился, и мы нашли лучшее помещение для нашей повседневной работы в бизнес-здании Эндла, которое находится в двух шагах от Тынисмяэ», - сказал генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов.
«Необходима еще небольшая подготовка, но первые встречи уже могут состояться», - добавил он. Суслов отметил, что до нового офиса легко добраться пешком и на велосипеде, а также на общественном транспорте и автомобиле.
Новый головной офис Партии реформ находится в Таллинне по адресу Эндла, 16.