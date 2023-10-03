Жители Эстонии стали больше путешествовать. Каковы наиболее популярные направления?

По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпакк, в первом полугодии 2023 года количество внутренних и международных поездок увеличилось по сравнению с первым полугодием прошлого года. «В первом полугодии этого года за границу было совершено в общей сложности 701 200 поездок с ночевкой, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее», - сказала Саагпакк, добавив, что жители Эстонии в основном путешествуют с целью отдыха.

«Количество поездок на отдых с ночевкой в зарубежные страны, совершенных в первом полугодии 2023 года, находится на том же уровне, что и в первом полугодии 2019 года. Всего в первом полугодии текущего года было совершено 465,6 тысячи поездок на отдых за рубеж», - сообщила Саагпакк. В первом квартале 2023 года больше всего поездок было совершено на срок от одной до трех ночей, а во втором квартале - на срок от четырех до семи ночей.

Также увеличилось количество поездок внутри Эстонии. «Количество поездок на отдых с ночевкой внутри страны, совершенных в первом полугодии, превысило уровень начала 2019 года. Всего было совершено 770 700 поездок с ночевкой, большинство из которых длились от одной до трех ночей», - сказала Саагпакк.