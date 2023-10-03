Алексей Навальный в центре Таллинна

Руководитель Reforum Space Tallinn петербуржец Николай Артеменко в свою очередь поспорил с теми, кто считает, что граждане России не сопротивляются путинской диктатуре.

«Очень часто мы слышим от европейских политиков: «Почему вы русские не выходите в России на площади? Почему вы не свергаете Путина?» Мне на это нечего ответить. Как же мы не выходим? Мы выходили в течение последних двадцати лет. Тысячи человек выходили на площади. Тысячи! В разных городах. Москва, Петербург, по всем остальным городам. Тысячи людей. Сейчас любой выход на площадь, любой чих против Путина, или выступление против войны грозит огромными тюремными сроками», - лишний раз проговорил вслух факты известные всем, кто хочет их знать.

Артеменко напомнил, что количество политических заключенных в России уже превысило тысячу человек, и их будет больше.

«Эти шестнадцать человек – это лишь малая доля от тех, кто сейчас сидит в России за решетками. Более тысячи политзаключенных только официально. Еще более тридцати тысяч человек сейчас оказались в ситуации, когда над ними висит Дамоклов меч, потому что у них уже есть приводы в полицию за антивоенные выступления. И если они еще раз попадут в полицию, им тоже грозит срок от пяти вплоть до пожизненного», - отметил российский оппозиционер.

В завершении выступления петербургский политик обратился к жителям Эстонии.

«Я бы не хотел, чтобы в Эстонии люди думали, что в России все поголовно поддерживают Путина, поголовно поддерживают войну. Это не так. В России очень много прекрасных людей, которые по мере своих сил и возможностей сегодня, подвергая свою жизнь и свободу опасности, протестуют, выходят, пишут, говорят и рассказывают всем, что натворила наша страна, - сказал Николай Артеменко. - Я все-таки надеюсь, что все это очень скоро закончится. Все эти люди окажутся на свободе. И мы вместе с ними будем строить новую прекрасную Россию, которая не будет ни с кем враждовать, с которой будут дружить, которую будут уважать и любить. Россию, которая будет хорошим соседом для Эстонии. Слава Украине!».