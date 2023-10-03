Алексей Навальный в центре Таллинна

На площади Вабадузе открылась выставка «Лица российского сопротивления». Организаторы обратились к жителям Эстонии.
На фоне форума российских политэмигрантов, который прошел в Таллинне 1-2 октября, почти незаметно в центре эстонской столицы появились те, кто не смог, или не захотел уехать из России. На площади Вабадузе установили портреты россиян, которые оказались в тюрьмах за свое несогласие с Путиным и войной, которую он развязал.
«Таллинн стал первым городом, который проводит выставку "Лица российского сопротивления". Вообще этот проект создали муниципальные депутаты из Москвы и Петербурга, которые были вынуждены уехать из-за начала полномасштабного вторжения. Совместно с Reforum Space Tallinn, фондом «Свободная Россия», музеем оккупаций и свободы Вабаму мы открываем выставку в Таллинне», - сказал на открытии координатор Reforum Space Tallinn (организация действует в Таллинне с лета 2022 года) Артем Тюрин.
Активист рассказал, что на выставке можно увидеть лица шестнадцати узников и узнать их судьбы.
«Это совершенно разные люди. Это не только политики и активисты. Это студенты, поэты, художники, пожарные, отцы и матери, журналисты. Это люди, которые несправедливо осуждены, отправлены за решетку на годы, а некоторым грозит даже пожизненное заключение, как, например, Владимиру Кара-Мурзе. Наказывают за слова, за антивоенную позицию, за то, что люди против того, что Путин делает не только со своей страной, но и с соседями, со всем миром», - сказал Тюрин.
На прохожих смотрят политики Алексей Навальный, Андрей Пивоваров, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Алексей Горинов. Рядом портреты историка Юрия Дмитриева, который открыл в Карелии могильник жертв НКВД, или петербургской художницы Александры Скочиленко, которая оказалась в тюрьме только за то, что в одном из магазинов заменяла ценники на сообщения о военных преступлениях российской армии в Украине.
Руководитель Reforum Space Tallinn петербуржец Николай Артеменко в свою очередь поспорил с теми, кто считает, что граждане России не сопротивляются путинской диктатуре.
«Очень часто мы слышим от европейских политиков: «Почему вы русские не выходите в России на площади? Почему вы не свергаете Путина?» Мне на это нечего ответить. Как же мы не выходим? Мы выходили в течение последних двадцати лет. Тысячи человек выходили на площади. Тысячи! В разных городах. Москва, Петербург, по всем остальным городам. Тысячи людей. Сейчас любой выход на площадь, любой чих против Путина, или выступление против войны грозит огромными тюремными сроками», - лишний раз проговорил вслух факты известные всем, кто хочет их знать.
Артеменко напомнил, что количество политических заключенных в России уже превысило тысячу человек, и их будет больше.
«Эти шестнадцать человек – это лишь малая доля от тех, кто сейчас сидит в России за решетками. Более тысячи политзаключенных только официально. Еще более тридцати тысяч человек сейчас оказались в ситуации, когда над ними висит Дамоклов меч, потому что у них уже есть приводы в полицию за антивоенные выступления. И если они еще раз попадут в полицию, им тоже грозит срок от пяти вплоть до пожизненного», - отметил российский оппозиционер.
В завершении выступления петербургский политик обратился к жителям Эстонии.
«Я бы не хотел, чтобы в Эстонии люди думали, что в России все поголовно поддерживают Путина, поголовно поддерживают войну. Это не так. В России очень много прекрасных людей, которые по мере своих сил и возможностей сегодня, подвергая свою жизнь и свободу опасности, протестуют, выходят, пишут, говорят и рассказывают всем, что натворила наша страна, - сказал Николай Артеменко. - Я все-таки надеюсь, что все это очень скоро закончится. Все эти люди окажутся на свободе. И мы вместе с ними будем строить новую прекрасную Россию, которая не будет ни с кем враждовать, с которой будут дружить, которую будут уважать и любить. Россию, которая будет хорошим соседом для Эстонии. Слава Украине!».
Выставка «Лица российского сопротивления» будет доступна на площади Вабадузе до 10 октября, после чего портреты перенесут в камеры бывшего здания КГБ.
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