«В школе нет вентиляции, приходится постоянно проветривать»: на гимназиста упало окно

Поскольку в здании нет принудительной вентиляции, во время занятий в классах и коридорах постоянно открываются окна. В пятницу один из учеников хотел проветрить класс во время урока математики, но окно сорвалось с петель и упало. «К счастью, оно падало медленно, и ученик успел среагировать», - говорит менеджер по развитию гимназии Тийя Лепик.