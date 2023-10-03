В прошлую пятницу ученик 11 класса тартуской гимназии Мийна Хярма решил приоткрыть в классе окно. Закончилось это безобидное действие трагически: окно упало прямо на гимназиста и треснуло. Хоть ученик и не пострадал, проблема серьезная, поскольку в прошлом в здании школы тоже были проблемы с окнами.
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«В школе нет вентиляции, приходится постоянно проветривать»: на гимназиста упало окно
Поскольку в здании нет принудительной вентиляции, во время занятий в классах и коридорах постоянно открываются окна. В пятницу один из учеников хотел проветрить класс во время урока математики, но окно сорвалось с петель и упало. «К счастью, оно падало медленно, и ученик успел среагировать», - говорит менеджер по развитию гимназии Тийя Лепик.