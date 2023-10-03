ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Российская оппозиция в Таллинне: работа над ошибками или «вставание с колен»?

Легитимность оппозиции

Российская оппозиция совершенно справедливо считает режим Путина не просто репрессивным, но и нелегитимным. Но этот аргумент неизбежно перетекает в вопрос о том, насколько легитимной является сама оппозиция.

Как сказал в своем видеовыступлении бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, быть просто против Путина сейчас уже недостаточно для того, чтобы Запад увидел и признал политическую полезность российской оппозиции за рубежом и начал с ней серьезный диалог. Наличие стратегического видения будущего России как страны, преодолевшей наследие имперскости - это важнейший компонент легитимности. Бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу провел параллель с белорусской оппозицией, имеющей более высокий уровень признания в Европе, чем оппозиция российская. Его ответом на жалобы некоторых участников конференции на то, что сейчас на Западе нет таких стратегически мыслящих фигур, какими в свое время были Рузвельт или Черчилль, были примерно такие слова: хорошо бы, чтоб у российской оппозиции был свой де Голль.