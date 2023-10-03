Большой пожар в Ласнамяэ: огонь уничтожил грузовик и экскаватор

В 00:12 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Силлузе в районе Ласнамяэ открытым пламенем горит склад мусороперерабатывающей станции, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Прибывшие на место происшествия спасатели Ласнамяэской команды увидели, что горит тентовый склад размером 50 на 20 метров из ПВХ-материала, внутри которого находились строительный мусор и тяжелая техника.

Пожарные приступили к тушению пожара и вызвали на помощь дополнительные команды. В 00:51 пожар был локализован. Внутри сгорело около 300 кв. м строительного мусора, огонь уничтожил грузовой автомобиль, экскаватор и примерно треть крыши.

Для расчистки завалов был задействован мини-экскаватор Bobcat. В 3:08 пожар был потушен.

На место происшествия прибыли спасатели из Ассаку, Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла и Пирита, а также спасатели-добровольцы из Раэ. Операцией руководил полевой руководитель Пыхьяского спасательного центра.