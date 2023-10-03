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Переезд в теплые страны отменяется? Зафиксирован самый теплый сентябрь в истории Эстонии

Побьет ли октябрь тепловой рекорд?
Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Почти весь сентябрь средняя температура воздуха оставалась выше средних многолетних значений.
Почти весь сентябрь средняя температура воздуха оставалась выше средних многолетних значений. Фото: Elmo Riig

Сентябрь стал рекордсменом по температуре воздуха: никогда еще сентябрь не был таким теплым. Осадков было больше, чем в среднем по Эстонии, но было и много солнечного света, сообщило в понедельник государственное Агентство окружающей среды.

Минувший сентябрь стал самым теплым в истории погодных измерений Эстонии. Средняя температура воздуха в сентябре составила 15,6 градуса (норма, или среднее значение за период 1991-2020 годов, - 12,2 градуса). Самый теплый сентябрь до сих пор был 89 лет назад: в 1934 году средняя температура воздуха в Эстонии составляла 15,1 градуса.

Почти весь месяц средняя температура воздуха оставалась выше средних многолетних значений. 12 и 13 сентября на нескольких станциях были установлены новые суточные рекорды максимальной температуры воздуха. Самая высокая температура в сентябре - 26 градусов Цельсия - была зафиксирована в Кунда 12 сентября. В последней трети месяца новые суточные рекорды были установлены в течение пяти дней.

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