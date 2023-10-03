В США белорусского хоккеиста арестовали прямо посреди матча

Белорусский хоккеист Егор Романов был арестован в США прямо посреди матча, сообщает пресс-служба «Джонстаун Томагавкс» и The Tribune Democrat.
20-летний Романов играет в NAHL, одной из сильнейших юниорских лиг США. Сообщается, что он был арестован в воскресенье вечером во время гостевого матча в Джонстауне.
Полиция США в качестве причины ареста ссылается на выданный два года назад ордер на арест, который до сих пор был не погашен. Причиной стала автомобильная авария: Романов наехал на человека, причем при усугубляющих обстоятельствах.
Подробности этого дела не уточняются.