В США белорусского хоккеиста арестовали прямо посреди матча

20-летний Романов играет в NAHL, одной из сильнейших юниорских лиг США. Сообщается, что он был арестован в воскресенье вечером во время гостевого матча в Джонстауне.

Полиция США в качестве причины ареста ссылается на выданный два года назад ордер на арест, который до сих пор был не погашен. Причиной стала автомобильная авария: Романов наехал на человека, причем при усугубляющих обстоятельствах.