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В США белорусского хоккеиста арестовали прямо посреди матча

rus.postimees.ee
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Наручники, иллюстративное фото.
Наручники, иллюстративное фото. Фото: Salvador Melendez

Белорусский хоккеист Егор Романов был арестован в США прямо посреди матча, сообщает пресс-служба «Джонстаун Томагавкс» и The Tribune Democrat.

20-летний Романов играет в NAHL, одной из сильнейших юниорских лиг США. Сообщается, что он был арестован в воскресенье вечером во время гостевого матча в Джонстауне.

Полиция США в качестве причины ареста ссылается на выданный два года назад ордер на арест, который до сих пор был не погашен. Причиной стала автомобильная авария: Романов наехал на человека, причем при усугубляющих обстоятельствах.

Подробности этого дела не уточняются.

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