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Вице-президент УЕФА извиняется за решение о допуске россиян на международные турниры

rus.postimees.ee
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Лого УЕФА на фоне российского флага.
Лого УЕФА на фоне российского флага. Фото: Dado Ruvic

В конце сентября УЕФА озвучила неожиданное решение. Организация допустила на международные соревнования российские юношеские сборные. Несмотря на то, что условия допуска достаточно жесткие (женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ), решение повлекло резкую негативную реакцию многих стран.

Сейчас первый вице-президент УЕФА, глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон вынужден извиниться из-за того, что его позицию по допуску юношеских сборных России восприняли неправильно.

Шведской спортивная конфедерация сообщает, что мысль Нильссона заключалась в том, что в УЕФА хотели бы, чтобы детей не наказывали за действия взрослых.

Напомним, что Нильссон проголосовал за допуск россиян к турнирам, хотя Шведская футбольная ассоциация заявила об отказе своих команд играть с россиянами. (Вместе с ним за допуск проголосовал итальянец Габриэле Гравина. Против были три других вице-президента УЕФА: британцы Дэвид Гилл, Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек).

«Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Я отстаиваю. Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми», — пояснил Нильссон.

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