Вице-президент УЕФА извиняется за решение о допуске россиян на международные турниры

В конце сентября УЕФА озвучила неожиданное решение. Организация допустила на международные соревнования российские юношеские сборные. Несмотря на то, что условия допуска достаточно жесткие (женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ), решение повлекло резкую негативную реакцию многих стран.
Сейчас первый вице-президент УЕФА, глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон вынужден извиниться из-за того, что его позицию по допуску юношеских сборных России восприняли неправильно.
Шведской спортивная конфедерация сообщает, что мысль Нильссона заключалась в том, что в УЕФА хотели бы, чтобы детей не наказывали за действия взрослых.
Напомним, что Нильссон проголосовал за допуск россиян к турнирам, хотя Шведская футбольная ассоциация заявила об отказе своих команд играть с россиянами. (Вместе с ним за допуск проголосовал итальянец Габриэле Гравина. Против были три других вице-президента УЕФА: британцы Дэвид Гилл, Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек).
«Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Я отстаиваю. Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми», — пояснил Нильссон.