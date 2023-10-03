Вице-президент УЕФА извиняется за решение о допуске россиян на международные турниры

Сейчас первый вице-президент УЕФА, глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон вынужден извиниться из-за того, что его позицию по допуску юношеских сборных России восприняли неправильно.

Шведской спортивная конфедерация сообщает, что мысль Нильссона заключалась в том, что в УЕФА хотели бы, чтобы детей не наказывали за действия взрослых.

Напомним, что Нильссон проголосовал за допуск россиян к турнирам, хотя Шведская футбольная ассоциация заявила об отказе своих команд играть с россиянами. (Вместе с ним за допуск проголосовал итальянец Габриэле Гравина. Против были три других вице-президента УЕФА: британцы Дэвид Гилл, Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек).