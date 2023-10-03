Гренландские женщины требуют от Дании компенсаций за принуждение к использованию противозачаточных средств

Многие из 67 женщин, заявивших свои требования о возмещении ущерба, были всего лишь девочками-подростками, когда им установили внутриматочное противозачаточное средство (спираль) в рамках секретной программы правительства Дании. Целью властей было ограничение рождаемости на подконтрольной им арктической территории, пишет агентство AFP.