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Гренландские женщины требуют от Дании компенсаций за принуждение к использованию противозачаточных средств

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Гренландия.
Гренландия. Фото: OLIVIER MORIN / AFP / Scanpix

Десятки гренландских женщин, которым датские власти несколько десятилетий назад установили внутриматочные противозачаточные средства без их согласия, теперь требуют компенсации от Копенгагена.

Многие из 67 женщин, заявивших свои требования о возмещении ущерба, были всего лишь девочками-подростками, когда им установили внутриматочное противозачаточное средство (спираль) в рамках секретной программы правительства Дании. Целью властей было ограничение рождаемости на подконтрольной им арктической территории, пишет агентство AFP.

Женщины требуют компенсацию в размере 300 000 датских крон (40 000 евро) на каждую из них.

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