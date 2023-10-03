Мнение ⟩ Нулевой рост экономики – это не выход

Пока под этим термином подразумеваются недостатки ВВП как показателя экономического роста и благосостояния или снижения чрезмерного потребления, все в порядке.

Вероятно, все согласны с тем, что мы слишком много потребляем, слишком много выбрасываем отходов и слишком мало думаем о природе. С этим трудно спорить. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что суть отрицательного экономического роста является чем-то большим.



Сторонники отрицательного экономического развития подчеркивают необходимость остановить экономический рост, т.е. остаться на нынешнем уровне экономического развития, даже если мы сможем внедрить новые технологии, сохраняющие природу и ресурсы.

Основной аргумент заключается в том, что, поскольку ресурсы Земли ограничены, мы не можем разрастаться бесконечно. Однако, оглядываясь на недавнюю историю, можно заметить, что когда одни ресурсы начинают заканчиваться, находятся новые, альтернативные, а старые ресурсы используются более эффективно, поэтому развитие продолжается. Пятьдесят лет назад предсказывали, что сегодня нам не хватит нефти. Во-вторых, почему в будущем мы должны ограничивать себя ресурсами Земли?